스타벅스·투썸, 우베 활용 제품 잇따라 출시 식이섬유 풍부해 ‘헬시 플레저’ 트렌드 부합

[헤럴드경제=정대한 기자] 최근 세계적으로 열풍을 불러일으키고 있는 ‘우베’가 우리나라에서도 새로운 디저트 트렌드로 떠오르고 있다.

18일 업계에 따르면 스타벅스 코리아는 지난 14일 일부 매장에서 우베를 활용한 ‘우베 바스크 치즈케이크’를 출시했다. 기존 바스크 치즈케이크에 우베를 더한 메뉴로, 매장 100여곳에서 한정적으로 판매하기 시작했다. 앞서 미국 스타벅스는 ‘아이스 우베 코코넛 라떼’와 ‘우베 코코넛 마키아토’ 등 우베 관련 제품을 선보인 바 있다.

스타벅스 코리아 관계자는 “우베는 인공 색소 없이도 선명한 보라색으로 주목받으며 SNS(사회관계망서비스)를 중심으로 글로벌 식음 시장에서 핵심 트렌드로 부상하고 있다”며 “차별화된 푸드 경험을 선사하고자 일부 매장에서 우베 바스크 치즈케이크를 먼저 선보인 후 고객 반응을 바탕으로 향후 운영 방향을 검토할 계획”이라고 설명했다.

우베는 필리핀을 비롯한 동남아시아 지역에서 재배되고 있는 보라색 참마다. 토란의 일종인 ‘타로’와 외형상 비슷하지만, 색이 더 진하고 바닐라향과 단맛이 강하다. 식이섬유와 안토시아닌 등 항산화 성분이 풍부해 ‘헬시 플레저’ 열풍과도 맞아떨어진다. 선명하고 진한 보랏빛 덕분에 SNS를 중심으로 인기를 끌고 있다.

카페 프랜차이즈들은 앞다퉈 우베 트렌드를 도입하고 있다. 투썸플레이스는 국내 주요 카페 프랜차이즈 중에서는 처음으로 지난 6일부터 우베를 활용한 음료 3종(투썸 우베 라떼·우베 카페 라떼·우베 쉐이크)과 디저트 1종(떠먹는 우베 아박)을 선보였다.

이후 노티드도 지난 10일 우베를 활용한 신메뉴 6종을 출시하며 라인업 확대에 나섰다. 디저트39도 우베 음료 6종을 출시하며 트렌드에 합류했다.