[헤럴드경제=윤호 기자] 강창일 민주평화통일자문회의 수석부의장은 17일 “다함께 힘을 모아 남북 관계도 하나씩 풀어갈 수 있기를 희망한다”라고 밝혔다.

강 수석부의장은 이날 오전 서울 중구 민주평통 대회의실에서 열린 취임식을 통해 “두 개 국가론으로 남북관계가 어려운 상황이지만, 또 엄중한 시기”라며 이같이 말했다.

그러면서 “민주평통은 평화 통일에 대한 여론 수렴이나 공감대 형성에 장점이 있는데 이를 토대로 대통령 정책 건의는 물론 국민에게 평화통일을 널리 알리는 노력이 필요하다”라고 했다.

강 수석부의장은 이재명 대통령의 대북 무인기 침투사건에 관한 유감 표명을 북한이 “아주 흔쾌히 수용했다”면서 “대단히 좋은 조짐‘이라고도 했다.

그는 윤석열 정부에서 “자꾸 북한을 자극하고 적으로 대해버리니 북한도 가만히 있을 수가 없어서 두 국가론이 나온 것”이라며 “그 앙금이 쉽게 풀리지 않고 있다”고 진단했다.

이어 북한의 ‘적대적 두 국가’ 대남 노선을 거론하며 “참 험악한, 엄중한 시기”라고 우려했다. 그러면서 “(남북이) 실제로는 두 국가, 1민족 2국가로 유엔에도 각각 가입해 있다”면서도 “우리 헌법은 그것을 용납하지 않는다”고 했다.

대통령 직속 자문 기관인 민주평통 의장은 대통령이 맡고, 수석부의장은 장관급 예우를 받는다. 강 수석부의장은 지난 1월 별세한 이해찬 전 국무총리의 수석부의장의 자리를 이어받게 됐다.