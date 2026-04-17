“이재명 대통령의 억울함 풀 방법은 재판 재개뿐”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 송언석 국민의힘 원내대표가 17일 대장동 사건을 수사했던 검사가 극단적 시도를 한 것과 관련 “국정조사라는 이름의 국가폭력이 사람을 죽음으로 내몰고 있다”고 비판했다.

송 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “대장동 사건을 수사했던 검사가 국정조사 증인으로 채택되고 나서 극단적인 선택을 시도했다. ‘떳떳함을 밝힐 길은 극단적 시도뿐’이라고 깊은 억울함을 호소했다고 한다”며 이같이 밝혔다.

송 원내대표는 “더불어민주당은 이 대통령에 대한 수사와 기소를 ‘국가폭력’으로 규정하고, 이 대통령을 수사하고 기소한 검사들을 국가폭력 가해자로 처벌하는 입법을 추진하고 있다”며 “그러나 진짜 국가폭력은 현재 더불어민주당이 강행하고 있는 국정조사”라고 목소리를 높였다.

이어 이재명 대통령의 재판 재개도 촉구했다. 송 원내대표는 “국정조사는 이미 일방적인 호통과 인격 모독으로 점철된 원님 재판으로 전락한 지 오래”라며 “그래도 조작 기소라고 믿는다면 이 대통령의 억울함을 풀어드릴 방법은 재판 재개뿐”이라고 강조했다.

그는 “재판을 재개해 조작 증거를 제시하고 무죄 판결을 받아내면 될 것”이라며 “재판이 아닌 공소 취소라는 해괴한 방법을 쓰겠다는 것은 결국 조작 기소가 아니라고 하는 자백일 뿐”이라고 덧붙였다.