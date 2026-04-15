얼음정수기 25% 증가, 제습기 80% 급증 비렉스 침대 렌탈도 30% 늘며 전 제품군 고른 성장 반값 할인·패키지 혜택에 4대 동시 구매도 증가

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코웨이가 연중 최대 프로모션인 ‘2026 코웨이페스타’ 흥행에 힘입어 3월 신규 렌탈 판매가 1년 전보다 20% 이상 증가했다고 밝혔다.

코웨이는 15일 올해로 3회차를 맞은 ‘2026 코웨이페스타’가 주요 제품군 전반의 판매 확대를 이끌었다고 밝혔다. 이번 행사는 2월 말부터 4월 말까지 두 달간 진행되는 대규모 할인 행사다.

지난 3월 정수기 신규 렌탈 판매량은 아이콘 얼음정수기 시리즈 판매 호조에 힘입어 전년 동기 대비 약 25% 증가했다. 제습기 신규 렌탈 판매는 여름철을 앞두고 미리 가전을 마련하려는 수요가 몰리며 전년 동기 대비 80% 이상 늘었다.

슬립 및 힐링케어 브랜드 ‘비렉스(BEREX)’의 침대 렌탈도 성장세를 보였다. 지난달 신규 침대 렌탈 판매량은 전년 동기 대비 약 30% 증가했다. 특히 매트리스와 프레임을 결합한 2대 패키지 상품이 호응을 얻었고, 침대 두 세트를 묶은 총 4대 패키지 구매도 늘어난 것으로 나타났다.

코웨이는 이사와 혼수 등 생활가전·가구 교체 수요를 겨냥해 렌탈료 최대 15개월 50% 할인 등 체감형 혜택을 강화한 것이 판매 증가로 이어졌다고 설명했다. 여기에 패키지 구성에 따라 추가 할인까지 제공하면서 가족 단위 수요를 끌어들였다는 분석이다.

실제 3대 이상 패키지 구매 시 매월 렌탈료 15% 추가 할인과 함께 최대 5개월 반값 할인 혜택이 중복 적용됐다. 코웨이는 이 같은 프로모션이 여러 제품을 한 번에 구매하려는 수요 확대에 영향을 미친 것으로 보고 있다.

코웨이는 이번 실적을 바탕으로 환경가전은 물론 슬립 및 힐링케어 시장에서의 입지를 더욱 강화한다는 방침이다. 코웨이페스타가 4월 말까지 이어지는 만큼 마케팅을 지속해 상반기 성장세를 이어가겠다는 계획이다.