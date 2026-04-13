[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북농협과 농업회사법인소주스토리㈜는 13일 쌀 소비확대 및 지역 농업 가치 제고·판매 확대를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 쌀 소비 감소로 어려움을 겪고 있는 지역 농업의 활성화와 전통주 산업과의 연계를 통한 새로운 소비시장 창출을 위해 마련됐다.

협약에 따라 소주스토리㈜는 지역 쌀을 활용해 안동소주를 생산하고 연간 약 300t 규모의 쌀을 소비할 계획이다.

또 지역 쌀 기반 고품질 제품 생산과 브랜드 경쟁력 강화를 통해 전통주 시장 확대에 기여할 예정이다.

경북농협은 농협 유통망을 활용한 판매 및 홍보 지원과 함께 각종 행사 참여를 통해 제품 홍보를 지원하고 내부 조직을 통한 제품 소비를 추진할 방침이다.

김주원 본부장은 “이번 협약은 농심천심 가치를 바탕으로 지역 농업과 전통주 산업이 함께 성장할 수 있는 의미있는 사례”라며 “앞으로도 우리 쌀의 가치를 높이고 소비를 확대할 수 있는 다양한 협력사업을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.