연구위원 15명·전문위원 7명 소자재료연구소·VS·ES사업본부 등 중점 육성분야서 발탁

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 핵심 기술 경쟁력 강화를 위해 사내 최고 수준의 전문가를 연구·전문위원으로 선발했다.

LG전자는 2026년도 연구·전문위원으로 연구위원 15명과 전문위원 7명 등 총 22명을 새롭게 선정했다고 13일 밝혔다.

LG전자는 연구개발(R&D)을 비롯해 생산, 품질, 디자인 등 다양한 분야에서 최고 수준의 전문성을 갖춘 인재를 육성하기 연구·전문위원 제도를 운영하고 있다. 선발된 인원은 독립적인 연구 환경과 별도 처우를 받으며 각자 전문분야에서 직무를 수행하게 된다.

이번 연구위원은 회사의 미래 준비 차원에서 중점 육성 중인 분야에서 다수 선발됐다.

차세대 AI 데이터센터에 활용되는 냉각 설루션 개발을 이끈 김정섭 CTO부문 소자재료연구소 연구위원을 비롯해, 운전자 시선에 따라 초점을 조정하는 초경량 증강현실 헤드업 디스플레이(AR-HUD) 등 차량용 디스플레이 기술을 개발한 김동욱 VS사업본부 연구위원이 이름을 올렸다.

또한 디지털 트윈 기술로 실제 장비 없이도 제품 성능과 제어 알고리즘을 검증할 수 있는 AI 능동제어 분야 연구를 주도해 온 박노마 ES사업본부 연구위원도 신임 연구위원으로 선정됐다.

올해 전문위원 역시 특허, 상품기획, 디자인, 품질 등 다양한 직군에서 탁월한 전문 역량과 성과를 입증한 인재가 고루 선발됐다.

LG전자는 2009년부터 직무 전문성과 성과, 보유 역량의 전략적 중요도를 종합적으로 평가해 매년 연구·전문위원을 선발해오고 있다.

연구개발 분야는 연구위원으로, 그 외 직군은 전문위원으로 구분해 기술 경쟁력 확보와 전사 과제 추진을 담당하도록 하고 있다.

선발 과정은 후보 추천부터 역량 검증, 최고경영진이 참여하는 위원회 심사까지 엄격한 절차를 거친다. 이를 통해 직무별 상위 1% 수준의 인재만 선발된다. 올해 인원을 포함해 현재 LG전자 내 연구·전문위원은 총 222명에 달한다.