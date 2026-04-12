레오 14세 교황이 미국과 이란의 휴전 기간에도 레바논에 대한 공격을 강행하고 있는 이스라엘을 겨냥해 비판의 목소리를 높였다. 교황은 “힘의 과시와 전쟁은 이제 그만둬야 한다”며 즉각적인 무력 충돌 중단과 대화를 촉구했다.

12일(현지시간) AFP통신 등 외신에 따르면, 레오 14세 교황은 이날 바티칸 성베드로 광장에서 삼종기도를 마친 뒤 “사랑하는 레바논 국민과 그 어느 때보다 더 가까이 있다”며 깊은 연대감을 표명했다.

특히 교황은 이스라엘의 계속된 공습으로 급증하고 있는 사상자를 염두에 둔 듯 “인도주의 원칙은 민간인을 전쟁의 참혹한 영향으로부터 보호해야 할 도덕적 의무를 수반한다”고 강력히 지적했다.

실제로 레바논 보건부 발표에 따르면, 지난달 2일 무장정파 헤즈볼라가 이란 측에 서서 참전을 선언한 이후 이스라엘의 맹렬한 공습이 이어지면서 현재까지 발생한 누적 사망자만 2020명에 달하는 등 민간인 피해가 눈덩이처럼 불어나고 있다.

이러한 비극적 상황에 대해 레오 14세 교황은 “자신과 돈에 대한 우상 숭배는 이제 충분하다”며 “힘의 과시와 전쟁은 이제 그만”이라면서 전쟁 당사국들을 강도 높게 질타했다. 아울러 “재무장이 계획되는 테이블이 아니라, 대화와 중재의 테이블에 앉아야 한다”고 거듭 강조하며 외교적 해법 모색을 호소했다.