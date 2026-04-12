민주당 “하정우, 처음엔 완강히 고사했지만 큰 결단 기대” 한동훈 부산북갑 출마설엔 “빈집 털러 다니는지 모르겠다” 李대통령 발언, 하정우 띄우기 vs 차출론 선긋기 해석 분분

[헤럴드경제=신대원 기자] 더불어민주당이 전재수 의원의 부산시장 출마로 6·3 지방선거와 함께 보궐선거 실시가 유력한 부산 북구갑에 하정우 청와대 AI미래기획수석을 영입한다는 방침이다.

조승래 사무총장은 12일 국회에서 가진 기자간담회에서 이연희 전략기획위원장이 하 수석의 출마 가능성과 관련해 8부 능선을 넘었다고 언급한 것과 관련 “과거보다 진전된 상황은 맞다”며 “(남은) 2부 능선을 넘기 위한 추가 노력이 필요하다”고 밝혔다.

이연희 위원장은 특히 조 사무총장과 중진의원들이 이미 하 수석을 만났다면서 “이번 주 정청래 대표도 만나 출마를 요청할 계획”이라고 밝혔다.

이 위원장은 이어 “(하 수석이) 처음엔 완강히 고사했는데 접촉 과정에서 수용성이 넓어졌다는 얘기를 들었다”며 “정 대표가 요청하면 큰 결단이 있지 않을까 기대한다”고 말했다.

앞서 이재명 대통령은 지난 9일 주재한 국민경제자문회의에서 여당의 하 수석 부산 북구갑 보궐선거 차출설과 관련해 하 수석을 별명인 ‘하GPT’로 부르면서 “요새 이렇게 할 일이 많은데, 누가 작업 들어오는 것 같던데, 작업 들어온다고 넘어가고 그러면 안 된다”라고 말했다.

이를 전해들은 정 대표는 같은 날 “하 수석이 국민에게 희망과 미래비전을 보여줄 적임자이기 때문에 이 대통령도 그렇게 말씀하신 것 같다”며 “당에서 그만큼 더 필요한 인재라고 생각한다”고 평한 바 있다.

정 대표는 이후에도 여러 차례에 걸쳐 공식적으로 하 수석의 부산 북구갑 출마를 요청하겠다고 예고해 왔다.

정치권 안팎에선 이 대통령의 발언을 두고 당의 하 수석 차출론에 선을 그은 것이란 해석과 함께 하 수석 띄워주기 차원의 고도의 계산된 발언이라는 해석이 엇갈리고 있다.

조 사무총장은 한동훈 전 국민의힘 대표의 부산 북구갑 출마설에 대해선 “빈집 털러 다니는 것인지 모르겠는데 무소속이니 여기저기 다닐 것”이라며 “우리가 통제할 수 없는 변수는 중요하지 않고, 전 의원의 후임자로 하 수석을 가장 적임자로 판단한다”고 말했다.

이어 “국민의힘 후보가 누가 나오는지, 한 전 대표가 무소속 출마하는지는 고민할 사항이 아니다”고 덧붙였다.

울산시장 후보로 나서는 김상욱 의원의 지역구인 울산 남구갑 보궐선거와 관련해선 “울산 출신의 유능한 인재를 발굴해 현재 접촉 중이고 영입을 진행하고 있다”며 “조만간 공개될 것”이라고 말했다.

또 “우리가 가진 최선, 최적의 후보를 만들기 위한 숙고 과정에 있다”면서 “울산 영입인사와 하 수석도 그런 맥락에서 요구하고 있다”고 설명했다.

전북지사 경선에서 이원택 의원에게 패배한 안호영 의원이 재심 신청을 요구하며 단식에 돌입한데 대해선 “당은 원칙대로 재심 절차를 진행하겠다”며 “당의 절차 진행을 요청한 것이니 단식은 안 하는 것을 권유한다”고 말했다.

이와 함께 조 사무총장은 부산·울산·경남 범여권 후보 단일화 필요성과 관련 “지역 차원에서 얘기가 있는 것 같다”면서도 “중앙당 차원에서 조율된 논의가 있는 것은 아니다”며 말을 아꼈다.

조국혁신당과의 선거연대에 대해서도 “조국혁신당 사무총장을 만나기로 한 것은 맞지만, 의제도 현재 결정된 것이 없다”고만 했다.

아울러 조 사무총장은 “(민주당은) 현역단체장이 있던 경기, 제주, 전북에서 현역이 탈락했지만, 국민의힘은 현역 교체가 1명도 진행되지 않았다”며 “우리가 ‘윤석열 키즈’라고 얘기했던 사람들을 그대로 공천한 결과”라고 평가했다.