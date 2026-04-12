[헤럴드경제=문영규 기자]정부가 오는 13일부터 2개월 간 ‘12·29 여객기 참사’ 현장에 대한 전면 재수색에 나선다.

정부는 12·29 여객기 참사 유가족들과 협의를 거쳐 사고 현장과 주변 지역에 대한 대대적인 정밀 재수색을 추진한다고 12일 밝혔다.

사고 수습이 끝난 뒤에도 희생자 부분 유골과 유류품이 추가로 발견되면서 기존 수습 과정 전반을 다시 점검해야 한다는 의견에 따른 것으로 보인다. 김윤덕 국토교통부 장관 역시 지난달 미비점에 대해 공식 사과한 바 있다.

재수색엔 민·관·군·경 합동 약 250명 규모 인력이 투입된다. 경찰 100명, 군 100명, 소방 20명, 항공철도사고조사위원회·전남도·무안군·유가족 등 30여명이 참여할 예정이다.

특히 국방부 유해발굴감식단과 민간 발굴 전문가의 도움을 받아 발굴 및 감식의 노하우 전수 교육을 시행하기로 했다.

기간은 오는 13일부터 약 두 달간 이어진다.

수색 장소는 둔덕을 중심으로 공항 내부뿐만 아니라 외곽 담장 주변, 활주로 진입 등 주변 등 공항 외부를 포함해 전방위적으로 진행된다.

윤창렬 국무조정실장은 “이번 전면 재수색은 사고 당시 수습 과정에서 부족했던 점을 철저히 보완하고, 12.29 여객기 참사 희생자의 소중한 한 점 흔적도 놓치지 않기 위한 조치”라며 “민·관·군·경 범부처가 합동으로 정밀하고 투명하게 수색을 진행하여 유가족께 신뢰할 수 있는 결과를 도출하겠다”고 밝혔다.