[헤럴드경제=장연주 기자] 인플루언서 겸 모델로 활동하는 여성이 남성들의 몸매를 평가해 한달에 1200만원 가까운 돈을 번다고 밝혀 화제가 되고 있다. 그는 그 비결로 남성들에게 솔직한 의견을 제공하기때문이라고 밝혔다.

7일 영국의 더 선에 따르면, 4만명의 인스타그램 팔로워를 보유하고 있는 제이드 보우(27)는 남성들의 몸매를 평가하고 점수를 매기는 것으로 한달에 최대 5900파운드(약 1170만원)를 벌고 있다고 밝혔다.

그는 “대부분의 남자들은 자신이 받을 수 있는 점수에 대해 매우 궁금해 한다”며 “한 남성은 내 평가를 받은 뒤 ‘인생에서 필요한 자신감을 북돋아 주는 계기가 됐다’고 만족감을 나타내기도 했다”고 전했다.

제이드는 ​​매주 25~50명의 남성들의 몸매를 평가한다. 평가에는 다양한 옵션이 제공되며, 가격은 10달러에서 150달러까지 다양하다. 심지어 6년간 1만 달러(약 1500만원) 이상을 지불한 남성도 있다.

그는 “사진을 보고 평가하는 것은 10달러이지만, 영상을 보면서 평가해 주는 것은 가격이 더 비싸다”며 ““대부분의 남성들은 편견 없는 사실을 듣고 싶어 한다”고 말했다.

제이드는 “지금까지 수천명에 달하는 남성들의 몸매를 봤지만 완벽한 남성은 보지 못했다”며 “10점 만점을 준 적이 없고, 최고 점수는 9점인데 손에 꼽을 정도로 드물다”고 덧붙였다.