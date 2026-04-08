“처신 깊이 성찰하나 도민 선택권 제한”

[헤럴드경제=신혜원 기자] 김관영 전북특별자치도지사는 8일 자신이 제기한 ‘민주당 제명 효력 정지 가처분 신청’이 기각된 것과 관련해 “참으로 아쉽지만, 법원의 판단을 겸허히 받아들인다”고 밝혔다.

그는 이날 페이스북을 통해 “제 처신에 도의적으로 부적절한 부분이 있었던 점에 대해서는 다시 한번 깊이 성찰·반성한다”며 이같이 적었다.

김 도지사는 “다만 충분한 소명 기회가 보장되지 않은 상태에서 경선 참여가 제한되고 도민들의 선택권이 제약된 현 상황에 대해 도지사로서, 그리고 당원의 한 사람으로서 참으로 마음이 무겁다”고 강조했다.

이어 “비록 당의 문은 잠시 닫혔으나 전북의 미래와 도민을 향한 저의 열망과 책임감은 결코 멈출 수 없다”며 “전북의 미래를 책임질 정책적 연속성이 흔들림 없이 이어지고, 한 단계 더 발전하는 길을 당원들과 도민 여러분이 열어주시리라 믿는다”고 덧붙였다.

이날 서울남부지법 민사합의 51부(권성수 수석부장판사)는 김 도지사가 민주당을 상대로 낸 제명 효력 정지와 전북도지사 후보 경선 절차 중지 가처분 신청을 모두 기각했다.

민주당은 지난 1일 긴급 최고위원회를 열고 현금 살포 의혹이 불거진 김 도지사를 전격 제명했고, 그는 이튿날 법원에 가처분을 신청했다.