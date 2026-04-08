특가법상 알선수재 피의자 2차 종합특검 이첩 대상서 빠져

[헤럴드경제=신혜원 기자] 3대 특검(내란·김건희 여사·채해병) 잔여 사건을 수사 중인 경찰이 8일 김건희 여사의 모친 최은순씨를 피의자 신분으로 소환했다.

경찰청 ‘3대 특검 인계사건 특별수사본부’는 이날 언론 공지를 통해 “최씨를 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의로 조사했다”고 밝혔다.

경찰은 김 여사 오빠 김진우씨의 장모 자택에서 발견된 이우환 화백의 그림 ‘점으로부터 No. 800298’, 반클리프 아펠 목걸이, 금거북이 등 금품이 최씨와도 연관이 있는지 들여다본 것으로 전해졌다.

당시 자택을 압수수색한 특검은 이우환 화백 그림은 김상민 전 부장검사가, 반클리프 목걸이는 이봉관 서희건설 회장이, 금거북이는 이배용 전 국가교육위원장이 김 여사에 청탁 대가로 건넸다고 결론 내렸다.

당초 특검은 최씨도 금품 수수에 연루됐을 가능성을 의심했지만, 특검 수사 기간이 종료되면서 사건을 경찰 특수본에 넘겼다.

최씨 연루 사건은 이후 출범한 2차 종합특검 이첩 대상에서 빠졌다. 이에 따라 경찰 특수본이 수사를 이어가면서 이날 최씨 소환 조사로 이어졌다.