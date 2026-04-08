“공공주도 정책 기조 속 도심 공급 공백 우려 ” 성북·은평·동대문 ‘정비사업 영향’ 구축비중 낮아

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울 내 준공 30년 초과 구축 아파트 비중이 3채 중 1채꼴로 파악됐다. 이재명 정부의 주택정책이 신규 공공택지와 도심 내 공공·유휴부지 등을 중심으로 추진 중이나 민간 정비사업 활성화가 병행되어야 한다는 목소리가 나온다.

8일 부동산R114는 서울 내 156만 가구 대상으로 조사한 결과, 전체 아파트 중 준공 30년 이상 구축 단지의 비중이 30%에 달한다고 밝혔다. 노원구(61%), 도봉구(60%)는 전체 아파트 중 절반 이상이 준공 30년을 초과해 재건축 가능 연한을 채운 것으로 파악됐다.

상대적으로 30년 초과 아파트 비중이 낮은 성북구(5%), 은평구(10%), 동대문구(11%)는 길음·장위뉴타운, 은평뉴타운, 이문·휘경뉴타운 등 대규모 정비사업이 진행된 영향으로 신규 주택 비중이 높게 파악됐다.

서울 아파트 연도별 입주(임대 제외) 물량 중 정비사업 비중을 분석한 결과, 지난해 전체 아파트의 91%가 재개발·재건축으로 공급된 것으로 조사됐다. 2022년 78%, 2023년 87%, 2024년 81%로 연도별 비중의 차이는 있으나 매년 신규 공급의 대부분이 정비사업을 통해 이뤄지고 있다.

부동산R114 관계자는 “빈 땅이 부족한 서울에서 정비사업이 신규 주택 공급의 주요한 수단임을 보여준다”면서 “공공 중심의 공급 구조만으로는 한계가 있는 만큼 재초환, 용적률 인센티브, 이주비 금융 대출 완화 등 민간 정비사업 활성화를 위한 사업성 보완이 요구된다”고 지적했다.