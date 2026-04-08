2022년부터 매년 진행·올해로 5회째 주식시장 전망·ETF 투자전략 등 소개

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한화투자증권은 지난 7일 서울 영등포구 FKI타워에서 ‘제5회 펜션(퇴직연금) 아카데미’를 개최했다고 8일 밝혔다.

한화투자증권은 2022년부터 매년 펜션 아카데미를 열고, 고객사 연금 실무자를 위한 최신 퇴직연금 정보를 공유해 왔다.

이번 행사에서는 ▷국내·미국 주식시장 전망 및 상장지수펀드(ETF) 연금 투자전략 ▷시장 흐름에 따른 기업 확정기여형 퇴직연금(DC) 운영 전략 ▷생성형 인공지능(AI)을 활용한 인적자원(HR) 실무 적용 사례 등에 대한 강연이 이어졌다.

특히 김덕진 IT커뮤니케이션연구소 소장을 연사로 초청해 실제 업무에 적용 가능한 AI 활용법을 실습하는 시간도 가졌다.

김승룡 한화투자증권 연금본부 상무는 “현업에 바로 활용 가능한 프로그램으로 구성해 실무자들의 만족도가 높았다”며 “앞으로도 개인형 퇴직연금(DC·IRP) 중심의 차별화된 연금 솔루션과 교육·컨설팅을 강화해 기업과 가입자의 연금자산 관리를 적극 지원하겠다”고 말했다.