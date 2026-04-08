[헤럴드경제=이원율 기자]중국 중앙은행인 인민은행이 17개월 연속 금 보유량을 늘리고 있다.

블룸버그 통신은 7일(현지시간) 인민은행이 지난 3월 금 보유량을 1년여만에 최대 규모인 16만 온스(약 5t)를 추가로 늘려 17개월 연속 순매수를 기록했다고 전했다.

인민은행은 세계 최대 금 매입 주체 중 한 곳이다.

이번 추가 매입은 최근 금값이 급락세를 보이는 와중에도 금에 대한 중국의 정책적 신뢰가 이어지고 있다는 신호로 분석된다.

중동 분쟁 여파로 인플레이션 압력이 이어지면 미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 낮추기 어려울 것이라는 전망이 커지며 3월 금 가격은 약 12% 하락해 2008년 이후 최악의 월간 낙폭을 보였다.

블룸버그는 일부 중앙은행이 금을 매도하는 흐름에도 중국이 매입을 계속 이어가 투자자들의 금에 대한 신뢰를 지지하는 역할도 해줄 수 있을 것으로 봤다.

중국 관영 통신 중국신문사는 전문가를 인용해 글로벌 중앙은행들이 최근 1년여간 달러 자산 변동성과 지정학적 리스크에 대응하기 위해 금 비중을 늘리는 추세라고 보도했다.

중국 국가금융발전연구실의 팡멍 특임 연구원은 “인민은행의 지속적 금 매입은 외환보유고 내 ‘비신용 자산’ 비중을 높이려는 명확한 방향성을 보여주는 것”이라며 “글로벌 통화 체계 재편이 이어지는 가운데, 준비자산의 안전성과 장기 안정성을 중시하는 전략”이라고 분석했다.

한 투자업계 관계자는 “중국은 여전히 금을 무서운 속도로 쓸어담고 있다”며 “전통적인 안전자산의 특성상 초장기의 시선을 유지하면 이들의 전망하고 있는 결과가 나올 수도 있을 것”이라고 내다봤다.

다만, 이런 와중에도 중국 내에서는 금값 급락에 따른 위험 관리 강화가 필요하다는 목소리도 나오고 있다.

실제로 지난달 중국 현지매체인 도시쾌보에 따르면 상하이금거래소는 최근 공지를 통해 시장 불안정을 키우는 요인이 많아 귀금속 가격 변동성이 눈에 띄게 확대되고 있다며 투자자들에게 위험 관리와 보유 비중 조절 등 신중한 투자를 강조하기도 했다.

한편 중국 내 금 시장은 선물·현물 투자와 함께 장신구 소비 수요와도 긴밀하게 연결돼 있다. 국제 시세 급락은 투자심리 위축과 소비가격 조정을 동시에 불러오는 특징도 있다.