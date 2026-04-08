밴스 부통령 “이란 안 바뀌면 전례 없는 수단 사용” 백악관 “무엇을 할지는 트럼프 대통령만 알아”

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[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 도널드 트럼프 행정부가 7일(현지시간) 이란과의 협상 시한을 앞두고 ‘문명 파괴’, ‘전례 없는 수단’ 등을 언급하며 강경 발언을 쏟아내자, 일각에서는 핵무기 사용 가능성을 염두에 둔 것 아니냐는 해석이 제기됐다. 그러나 백악관은 이를 즉각 부인했다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 “오늘 밤 한 문명(civilization) 전체가 사라져 다시는 되돌릴 수 없을 것”이라고 밝혔다. 이는 그가 제시한 협상 시한(미 동부시간 7일 오후 8시, 한국시간 8일 오전 9시)을 약 12시간 앞두고 나온 발언이다.

이와 관련해 미 정치전문매체 폴리티코는 “트럼프 대통령의 발언을 두고 이란에 대한 핵무기 사용 가능성까지 거론되는 최악의 시나리오 우려가 제기되고 있다”고 보도했다.

헝가리를 방문 중인 JD 밴스 부통령도 이날 기자회견에서 “이란은 우리가 지금까지 사용하기로 결정한 적 없는 수단도 있다는 점을 알아야 한다”며 “이란이 행동을 바꾸지 않는다면 그 수단을 실제 사용할 것”이라고 경고했다. 이 발언 역시 핵무기를 지칭한 것 아니냐는 해석을 낳았다.

하지만 백악관은 이러한 추측을 일축했다. 백악관 신속대응팀은 X(옛 트위터)를 통해 관련 SNS 글을 반박하며 “부통령 발언 어디에도 핵무기를 시사한 내용은 없다”고 밝혔다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 성명에서 “이란 정권은 미 동부시간 오후 8시까지 상황에 맞게 대응하며 미국과 합의할 시간이 있다”며 “현재 상황이 어디까지 와 있는지, 그리고 무엇을 할지는 대통령만이 알고 있다”고 밝혔다고 미 의회전문매체 더힐은 보도했다.

이날 트럼프 대통령의 발언이 핵무기 사용을 염두에 둔 것이라기보다는 협상 시한을 앞두고 압박 수위를 극대화하기 위한 레토릭일 가능성이 있어 보인다.