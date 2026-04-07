올해 안전·보안·고객 편의 증진 핵심 과제

[헤럴드경제=권제인 기자] 에어서울은 지난 6일 김중호 대표이사와 임직원들이 참석한 가운데 창립 11주년 기념식을 열었다고 밝혔다.

이날 행사는 개회사를 시작으로 장기 근속 시상, 대표이사 기념사, 기념 촬영 순으로 진행됐다.

에어서울은 2015년 4월 7일 설립 후 인천~다카마쓰 노선을 시작으로 일본과 동남아, 대양주 등 중단거리 노선에 집중해 왔으며, 지난 11년간 탑승객 수 약 1600만명을 기록했다.

지난해에는 인천국제공항 제2여객터미널 이전을 안정적으로 완료하고, 일본 소도시 노선 운항에 집중해 돗토리현 관광설명회 개최 및 옥외광고 등 다양한 마케팅 활동을 전개했다.

또한 2024년 실적을 기반으로 한 항공교통서비스평가에서 안전성 부문 최고 등급(A++)을 획득하는 등 운영 안정성과 서비스 경쟁력을 동시에 강화했다.

에어서울은 올해 안전과 보안, 고객 편의 증진을 핵심 과제로 삼아 경쟁력 강화에 집중할 계획이다.

김 대표는 “임직원 모두의 열정과 헌신이 모여 에어서울의 성장을 이끌어왔다”며 “대외 환경 변화 속에서도 안전 운항과 정보보안에 대한 경각심을 유지하고, 고객과의 신뢰를 지속적으로 이어나가길 바란다”고 말했다.