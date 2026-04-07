[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 6일 ‘서영천 하이패스IC’ 공사 현장을 방문해 주요 시설물 설치 상태와 마무리 공정 현황을 점검하고 개통 전 빈틈없는 현장 관리와 철저한 준비를 당부했다.

서영천 하이패스IC는 영천시와 한국도로공사가 협약을 통해 경부고속도로 103km 지점(금호읍 오계리·대창면 병암리)에 조성 중이다.

2022년 5월 착공해 현재 마무리 공정과 시험운행 준비 등 개통을 위한 절차가 순조롭게 진행되고 있으며 오는 30일 개통을 앞두고 있다.

공식 명칭은 지난 2월 고속국도 시설물 명칭위원회 심의를 거쳐 ‘서영천 하이패스IC’로 확정됐으며 서울과 부산 양방향 진·출입이 가능하다.

이용 대상은 하이패스 단말기를 부착한 4.5톤 미만 차량으로 제한된다.

서영천 하이패스IC가 개통되면 금호·대창 지역의 고속도로 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다.

또 기존 영천IC에 집중되던 교통량이 분산돼 도심 교통 혼잡이 완화되고 인근 산업단지와 연계한 물류 이동도 한층 원활해질 전망이다.

나아가 지역 농가의 농산물 수송 효율 향상에도 기여하는 등 지역 경제 전반에 긍정적인 효과가 예상된다.

영천시 관계자는 “서영천 하이패스IC는 시민들의 교통 편의 증진은 물론 지역 산업 경쟁력을 높이는 중요한 기반시설”이라며 “조속히 이용할 수 있도록 차질 없는 개통 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.