- 산림청, 주민참여 산사태 예방사업 공모 실시…우기 전 선제적 대응 국민 참여 당부

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 박은식)은 오는 5월 29일까지 주민이 직접 산사태 발생 우려지역을 발굴하고, 사방댐 설치가 필요한 지역을 신청하는 ‘주민참여 산사태 예방사업 공모’를 실시한다고 6일 밝혔다.

지난해 사방댐 대상지 중심으로 운영한 공모를 올해는 산사태 발생 우려지역도 포함해 생활권 주변 산림재난 위험요소를 폭넓게 발굴할 계획이다.

이번 공모는 국민 누구나 참여할 수 있으며, 본인 거주지역뿐만 아니라 친·인척이 거주하는 지역 등 산사태 예방사업이 필요한 경우에는 어디든지 신청이 가능하다.

신청 대상지는 ▷인명 및 재산 피해 예방을 위한 토석류 예방사업 대상지, ▷집중호우, 태풍 등으로 과거 토사유출 피해가 있었던 지역, ▷계곡 또는 사면이 불안정해 하류 민가로 토석류 유출이 우려되는 지역 등이다.

참여를 원하는 국민은 산사태정보시스템 웹을 통해 신청하거나, 신청서와 개인정보 수집·이용 동의서를 산림청 누리집(행정정보→알림정보→알립니다)에서 자료를 내려받아 작성 후 전자우편 또는 우편(산림청 산사태방지과)으로 제출이 가능하다.

이용권 산림청 산림재난통제관은“기후변화로 인해 집중호우가 빈번해지면서 산사태 등 산림재난 위험이 지속적으로 증가하고 있다”며 “우기 이전 선제적인 예방이 무엇보다 중요한 만큼, 주민 여러분의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.