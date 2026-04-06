제조AI·스마트공장 재직자 장기심화과정 운영…오는 24일까지 접수 지능형공정·예측, AI로봇·자동화, AI탄소중립 등 4개 분야 모집 교육비 무료…직무교육 36시간, 현장 문제해결 프로젝트 144시간 진행

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단은 스마트공장 도입 중소기업 임직원을 대상으로 ‘2026년 제조AI·스마트공장 재직자 장기심화과정’ 교육생을 모집한다고 6일 밝혔다.

장기심화과정은 중진공의 대표 스마트제조 연수과정 중 하나로, 총 5개월 180시간 동안 스마트공장 직무교육 36시간과 현장 문제해결 프로젝트 144시간을 패키지 형태로 제공하는 프로그램이다.

올해 과정은 정부의 ‘스마트제조혁신 3.0’ 정책에 맞춰 제조AI 전환, 즉 AX 역량 강화에 초점을 맞췄다. 모집 분야는 지능형공정·예측, AI로봇·자동화, AI탄소중립, 자율주제 등 4개 분야다. 기업 현장에 맞는 맞춤형 프로젝트를 중심으로 운영된다.

지원 대상은 스마트공장 구축 수준이 기초 이상인 중소기업이다. 다양한 직무 간 협업을 통한 현장 문제 해결 역량을 높이기 위해 2인 이상 팀 단위 신청을 받으며, 총 62개 프로젝트팀을 선발할 예정이다.

중진공은 지역특화 ‘5극 3특’ 전략산업을 영위하거나 스마트공장 수준이 고도화 1단계 이상인 기업 등 제조AI 도입과 활용 필요성이 높은 기업을 중점 지원할 방침이다.

조한교 중진공 인력성장이사는 “중소기업이 제조 데이터 기반으로 현장 문제를 보다 쉽게 해결하고 제조AI 역량을 확보할 수 있도록 실무 중심 연수 과정을 마련했다”며 “스마트공장 도입 기업이 제조 현장 효율성을 높이고 실질적인 경영 성과를 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

교육 신청은 중소벤처기업연수원 누리집에서 가능하다. 신청 기간은 오는 13일 오전 9시부터 24일 오후 5시까지이며, 교육비는 무료다.