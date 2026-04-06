큐알(QR) 스캔 한 번으로 발급절차 한눈에 … 지역 내 35대 전 기기 적용 행정 용어 쉽게 풀고 단계별 이미지로 … 어르신도 손쉽게 이용 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 누구나 쉽게 무인민원발급기를 이용할 수 있도록 서울시 최초로 ‘큐알(QR)코드 활용 모바일 가이드’를 도입, 지난 1일부터 지역 내 35대 모든 기기에 적용했다.

‘큐알(QR)코드 모바일 가이드’는 기기 화면에 표시된 큐알(QR)코드를 스마트폰의 카메라로 읽으면 발급받을 수 있는 서류의 목록을 한눈에 확인하고, 맞춤형 발급 안내도 받을 수 있다.

가이드의 내용은 무인민원발급기 이용 건수의 약 82%를 차지하는 주민등록 등·초본과 가족관계증명서 발급 절차를 중심으로 구성됐으며, 어려운 행정 용어를 쉽게 풀어 설명하고 증명서 선택부터 출력까지 각 과정을 그림으로 안내해 기기 사용이 익숙하지 않은 어르신들도 손쉽게 이용할 수 있도록 했다.

이번 가이드는 구청, 동주민센터, 대형병원, 지하철역 등 지역 내 35대 모든 기기에 적용돼 구민 편의를 더욱 높일 것으로 기대된다. 현재 구는 지하철역 8곳에 무인민원발급기를 운영하고 있으며, 이는 서울시 자치구 중 두 번째로 많은 수준이다.

구는 올해 상반기 안에 관내 모든 무인민원발급기를 대상으로 ‘장애인 접근성 편의 기능 인증’을 완료해 누구나 편하게 민원 서비스를 이용할 수 있도록 여건을 개선해 나갈 방침이다.

이수희 강동구청장은 “서울시 최초로 도입한 큐알(QR)코드 모바일 가이드가 구민들이 서류를 발급받을 때 겪던 불편을 크게 덜어줄 것으로 기대한다”며 “앞으로도 누구나 편리하게 이용할 수 있는 체감형 행정서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.