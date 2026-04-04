[헤럴드경제=이원율 기자]4일 오후 8시44분께 경기 수원시 장안구의 한 아파트 9층에서 화재가 발생해 주민 10여명이 대피했다.

인명 피해는 발생하지 않은 것으로 파악되고 있다.

소방당국은 잡이 20여대와 인력 70여명을 현장에 투입했다. 그 결과 오후 9시께 큰불을 잡을 수 있었다.

소방당국은 진화 작업을 마무리하는 대로 화재 경위를 확인할 계획이다. 피해 규모도 함께 조사할 방침이다.