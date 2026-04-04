[헤럴드경제=박혜림 기자] 지난달 세계 식량가격지수가 상승세를 이어간 것으로 나타났다.

농림축산식품부는 유엔 식량농업기구(FAO)가 발표한 3월 세계 식량가격지수가 128.5로 전월 대비 2.4% 상승했다고 4일 밝혔다. 곡물·유지류·육류·유제품·설탕 등 주요 품목 가격이 전반적으로 오른 영향이다.

해당 지수는 2014~2016년 평균 가격을 100으로 기준 삼아 산출된다. 지난해 9월부터 올해 1월까지 5개월 연속 하락했던 식량가격은 2월 반등한 이후 3월에도 상승 흐름을 이어갔다.

곡물 가격지수는 110.4로 전월보다 1.5% 올랐다. 국제 밀 가격은 미국 내 가뭄과 호주의 비료 가격 상승 가능성에 따른 파종 감소 전망으로 4.3% 상승했다. 옥수수는 비료 비용 부담과 에너지 가격 상승에 따른 에탄올 수요 증가 요인이 있었으나, 전 세계 공급이 비교적 안정적이어서 0.9% 상승에 그쳤다.

육류 가격지수는 127.7로 전월 대비 1.0% 상승했다. 유럽연합(EU)의 계절적 수요 증가로 돼지고기 가격이 오름세를 보였고, 브라질의 수출 가능 물량 감소 영향으로 쇠고기 가격도 상승했다. 반면 닭고기는 브라질 내 공급이 충분해 소폭 하락했다.

유제품 가격지수는 119.4로 1.2% 상승했다. 지난해 7월 이후 하락세를 이어오던 유제품 가격은 탈지분유·전지분유·버터 가격 상승 영향으로 반등했다.

유지류와 설탕 가격은 비교적 큰 폭으로 올랐다. 유지류 가격지수는 183.1로 전월보다 5.1% 상승했으며, 팜유 가격은 국제 원유 가격 상승과 말레이시아 생산량 감소 영향으로 2022년 중반 이후 최고치를 기록했다. 해바라기유와 유채유도 흑해 지역 공급 차질과 에너지 가격 상승에 따른 수요 증가 전망으로 상승세를 보였다.

설탕 가격지수는 92.4로 7.2% 상승했다. 국제 유가 상승으로 브라질이 사탕수수를 설탕보다 에탄올 생산에 더 많이 활용할 것이라는 전망과 함께, 중동 지역 분쟁에 따른 무역 차질 우려가 가격 상승 요인으로 작용했다.