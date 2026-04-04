[헤럴드경제=정목희 기자] 중국에서 혼자 식사하는 ‘혼밥’ 문화가 빠르게 확산하면서 일본식 1인 식당이 폭발적인 인기를 끌고 있다. 타인과의 접촉을 최소화하고 ‘완전히 혼자만의 시간’을 보장하는 구조가 MZ세대를 중심으로 큰 호응을 얻으면서, 일부 매장에서는 수백~수천 팀이 대기하고 웃돈을 주고 순번을 사는 현상까지 나타나고 있다.

3일 홍콩 사우스차이나모닝 포스트(SCMP)에 따르면 회전초밥 체인 스시로(Sushiro)는 이러한 흐름을 대표하는 사례다. 2021년 중국 광저우에 첫 매장을 연 이후, 2024년 베이징 진출을 계기로 인기가 급등했다. 당시 최대 1500팀이 대기하는 진풍경이 벌어졌다.

지난해 12월 상하이 매장 개장 당시에는 오픈 전부터 700팀이 몰렸고, 일부 고객은 최대 14시간을 기다렸다. 대기 순번은 최대 300위안(약 6만원)에 거래되는 ‘암표’까지 등장했다.

스시로의 인기 배경에는 비대면 중심의 운영 방식이 있다. 고객은 회전 레일 위 음식을 기다릴 필요 없이 테이블에 설치된 태블릿으로 주문하면, 초밥이 자동으로 전달된다. 낯선 사람과의 대화를 최소화할 수 있다는 점이 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.

중국 소비자 리뷰 플랫폼 다중뎬핑에서는 스시로를 “혼밥 최적의 선택”으로 평가하는 글이 이어지고 있으며, 내향적인 성향을 뜻하는 인터넷 용어를 빌려 “I형 인간의 천국”이라는 표현도 등장했다.

최근 중국 주요 도시에서는 혼밥이 하나의 생활 방식으로 자리 잡고 있다. 과거에는 혼자 식사하는 것이 외로움의 상징으로 여겨졌지만, 이제는 개인의 취향과 효율을 중시하는 문화로 인식이 바뀌었다.

한 소비자는 “다른 사람의 입맛에 맞출 필요가 없고 음식도 낭비하지 않아 좋다”고 했고, 또 다른 이용자는 “낯선 사람과 눈을 마주치는 것도 부담스러운데 혼밥은 완벽한 선택”이라고 말했다.

이 같은 수요에 맞춰 식당들도 ‘완전 고립형’ 좌석을 강화하고 있다. 측면 벽과 칸막이, 커튼 등을 활용해 외부 시선을 차단하는 구조가 인기다. 실제 베이징 스시로 매장의 특정 좌석을 소개한 게시물은 2000개 이상의 ‘좋아요’와 1000개 이상의 댓글을 기록했다.

혼밥 열풍은 거대한 ‘싱글 경제’ 성장과도 맞물려 있다. 중국의 15세 이상 1인 인구는 약 2억4000만명에 달하며, 관련 시장 규모는 지난해 8조위안(약 1조2000억달러)에 이를 것으로 전망된다.

이에 따라 외식업계는 1인 메뉴를 확대하고 있으며, 훠궈나 고기구이 같은 단체 식사도 1인용 형태로 빠르게 전환되고 있다. 식료품과 가전제품 역시 1인 맞춤형으로 재편되는 추세다.

최근 중국 베이징의 국수 전문점 ‘23석’도 화제가 됐다. 23개의 좌석이 모두 1인용으로 구성되고, 회색 칸막이와 커튼으로 외부 시선을 차단하는 구조다. 일부 이용자들은 이를 “혼밥의 끝판왕”이라고 평가했다.

다만 지나친 ‘고립’이 오히려 불편하다는 지적도 있다. 한 방문객은 “전체적으로 감옥 같은 느낌”이라고 평가했고, 직원의 적극적인 응대 역시 일부 고객에게는 부담 요소로 작용했다.

전문가들은 혼밥 트렌드의 핵심이 단순히 ‘혼자 먹는 것’이 아니라, 타인의 시선에서 벗어나 자유롭게 시간을 보내려는 욕구에 있다고 분석한다. 한 이용자는 “혼밥은 혼자가 아니라, 완전히 안전하고 편안한 나만의 시간을 즐기는 것”이라고 말했다.