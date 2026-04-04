[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 홍서범 조갑경 부부 아들의 외도와 양육비 미지급 문제로 비판이 일고 있는 가운데, 가수 홍서범의 과거 발언이 재조명되고 있다.

지난 2023년 5월 방송된 KBS 2TV 예능 ‘불후의 명곡’ ‘김창옥의 토크콘서트’ 편에는 홍서범 조갑경 부부가 출연했다.

당시 홍서범은 김창옥에게 “아직도 하고 싶은 게 많은 60대. 회장직을 맡은 동호회만 6개가 넘는데 아내는 ‘노는 것도 정도가 있지’라고 잔소리를 한다”며 간섭에서 해방되고 싶다는 뜻을 밝혔다.

홍서범은 또 김창옥이 “홍서범씨 아버님이 어머님한테 지금 조갑경 씨에게 하시는 듯했냐, 아니면 다정다감하고 애정 있게 하셨냐”고 묻자 “다정다감하지 않으셨다”고 답했다.

조갑경이 이에 깨달음의 박수를 치고 “그게 닮냐”고 질문하자, 김창옥은 “사랑의 문제가 아니고 오랫동안 본 것을 학습하는 거라고 생각한다. 남자의 기준은 보통 자기 아버지라고 하는데, 내가 아버지 보다 좋아졌으면 진보했다고 생각한다”고 설명했다.

그러자 홍서범은 “한가지 안 닮은 게 있다”며 “우리 아버지는 바람을 피우셨는데 전 바람은 안피운다”고 고백했다.

최근 홍서범·조갑경 부부의 아들이 혼인 기간 중 외도를 저질렀다는 의혹과 함께 양육비 미지급 논란까지 불거지며 파장이 확산됐다.

전 며느리 A씨는 “임신 직후 불륜이 발생했다”며 법원으로부터 위자료 3000만원과 매달 80만원의 양육비 지급 판결을 받았다고 주장했다.

하지만 법원 판결 이후에도 양육비 지급이 제대로 이뤄지지 않았다고 폭로했다.

결국 논란이 확산되자 홍서범·조갑경 부부는 “아들의 허물을 세밀하게 살피지 못한 부족함이 컸다”며 “부모로서 책임을 통감한다”는 입장을 밝혔다.