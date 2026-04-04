[헤럴드경제=최정호 기자]방탄소년단(BTS)의 컴백 엘범 ‘아리랑’(ARIRANG)과 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)이 영국 오피셜 앨범 차트 4위와 싱글 차트 5위를 각각 기록했다.

4일(현지시간) 영국 오피셜 차트에 따르면 ‘스윔’은 싱글 차트에서 전주보다 3계단 하락한 5위에 올랐다. 2주 연속 차트 진입이다.

‘스윔’을 포함해 방탄소년단의 새 앨범에 실린 총 3곡이 싱글 차트 ‘톱 100’에 이름을 올렸다. 민요 아리랑이 삽입된 ‘바디 투 바디’(BODY TO BODY)가 49위를 기록했고, ‘노멀’(NORMAL)은 74위를 차지했다.

방탄소년단은 ‘아리랑’으로 앨범 차트 4위에도 올랐다. 1위였던 전주보다 3계단 하락한 순위다.

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST)도 영국 오피셜 차트에 장기 체류 중이다. 싱글 차트에서 ‘골든’(GOLDEN)이 전주보다 4계단 상승한 23위를 기록하며 41주 연속 차트 진입했다.

이외에도 ‘소다 팝’(SODA POP)과 ‘테이크다운’(TAKEDOWN)이 나란히 86위와 87위를 기록하며 총 3곡이 싱글 차트 ‘톱 100’에 이름을 올렸다.