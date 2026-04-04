참여기관 5곳, 5월 시범운영…총 이용료 390만원 서울시, 시설당 최대 5000만원 지원 취약계층·다자녀·다태아 산모에 우선 이용 기회

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시는 ‘서울형 안심 산후조리원 참여기관’을 공모한다고 4일 밝혔다.

‘서울형 안심 산후조리원’은 지자체가 직접 설치해 운영하는 공공 산후조리원과 달리 시와 민간 조리원이 협약을 체결, 이용자 비용 부담을 덜어주고 공공성은 강화한 상생 모델이다.

이용료는 2주(13박 14일) 기준 390만원이다. 이 중 140만원은 서울시가 지원하고, 산모는 250만 원을 부담한다. 기초생활수급자 등 취약계층은 전액 지원한다. 세쌍둥이 이상 또는 셋째 이상 다태아 가정 등은 125만 원을 추가로 지원한다.

서울형 안심 산후조리원에 선정되면 시와 협약을 맺고 모자동실 운영, 모유 수유 지도, 산모 심리 지원, 신생아 건강관리·수면, 수유 교육 등 운영 매뉴얼에 따라 표준화된 필수 서비스를 제공한다. 산모와 신생아 건강 회복과 돌봄 역량 강화를 위한 프로그램도 운영하게 된다. 시설당 최대 5000만원의 운영비가 지원되며, 이용자별 지원 기준에 따라 이용료 일부를 지원한다.

시는 공모를 통해 총 5개소를 선정해 1년간 시범 운영할 예정이다. 인력, 시설, 감염관리 역량 등 운영 전반의 전문성과 권역별 균형 등을 종합적으로 고려해 선정한다. 서울 소재 민간 산후조리원이라면 참여 신청할 수 있으며 최종 선정되면 준비를 거쳐 다음달부터 운영에 들어갈 예정이다.

시는 신청기관을 대상으로 서류심사, 현장평가, 지방보조금관리위원회 심의 등 절차를 거쳐 최종 운영기관을 선정할 계획이다.

참가를 원하는 산후조리원은 서울시 홈페이지 또는 보탬e시스템을 통해 사업계획서 등 필요서류를 작성, 오는 16일까지 서울시 시민건강국으로 방문 접수하면 된다.

신청일을 기준으로 서울시에 1년 이상 거주 중인 산모는 누구나 이용할 수 있으며, 시는 1~4순위 대상자별 접수 기간을 달리해 취약계층, 다자녀‧다태아 산모에게 우선 이용 기회를 제공할 계획이다.

조영창 서울시 시민건강국장은 “설레고 행복해야 할 임신, 출산이 시작부터 부담으로 다가오지 않도록 실질적인 부담을 덜어주기 위한 대안을 마련했다”며 “서울형 안심 산후조리원이 민간 중심으로 운영되어 온 산후조리 시장에 ‘공공 기준’을 제시하고 가격과 서비스 불균형을 해소하는 전환점이 될 수 있도록 지원해 나갈 것”이라고 말했다.