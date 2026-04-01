왕이·다르 회담후 공동제안 “즉각 휴전” 촉구 “호르무즈 정상화 시급” 선박·선원 보호 강조 美·이란 협상 기류 속 외교 주도권 경쟁 부각

도널드 트럼프 미국 대통령이 “2~3주내 이란에서 철수”를 밝히고 마수드 페제시키안 이란 대통령도 “추가 공격이 없을시 종전할 준비가 돼 있다”고 말하면서 종전 기대감이 고조되는 가운데, 중국이 이란 전쟁 국면에서 중재 역할을 본격화하며 외교적 존재감을 키우고 있다. 파키스탄과 함께 ‘5개 평화구상’을 발표하고 즉각적인 휴전과 호르무즈 해협 정상화를 촉구하면서다.

31일(현지시간) 블룸버그에 따르면 왕이 중국 외교부장과 이샤크 다르 파키스탄 외교부장은 베이징에서 회담을 가진 뒤 중동 정세 안정을 위한 공동 제안을 내놓았다. 양국이 제시한 ‘5개 평화구상’은 적대 행위 즉각 중단, 평화 회담 조속 개시, 비군사 목표물 보호, 해상 항로 안전 보장, 유엔 헌장 원칙 존중 등을 핵심으로 한다.

특히 양국은 글로벌 에너지 공급의 핵심 통로인 호르무즈 해협 문제를 전면에 내세웠다. 성명은 “호르무즈 해협 안팎의 선박과 선원을 보호하고 가능한 한 빨리 정상적인 항행을 재개해야 한다”고 밝혔다. 해협 봉쇄로 원유 수송이 차질을 빚으면서 국제 유가와 해상 물류 불안이 확대되고 있다는 점을 반영한 것이다.

이번 구상은 군사적 대응보다 외교적 해법을 강조한 점이 특징이다. 왕이 외교부장과 다르 외교장관은 “대화와 외교만이 분쟁 해결의 유일한 길”이라며 “모든 당사자는 무력 사용이나 무력 위협을 자제해야 한다”고 강조했다. 이어 “이란과 걸프 국가를 포함한 역내 국가들의 주권과 영토 보전, 안보를 존중해야 한다”고 덧붙였다.

양국은 또 국제인도법 준수를 요구하며 민간인과 에너지 시설, 발전 설비, 담수화 시설, 원자력 시설 등 핵심 인프라 보호 필요성도 강조했다. 전쟁이 장기화될수록 민간 피해와 기반시설 타격이 확대될 수 있다는 우려가 반영된 대목이다.

중국과 파키스탄은 이번 전쟁이 글로벌 시장을 교란하고 유가를 끌어올리고 있다는 점을 지적하며 미국과 이란 간 직접 대화 재개를 촉구했다. 특히 파키스탄은 미국과의 협력 관계를 유지하면서도 이란과 국경을 맞댄 국가로서 중재 채널 역할을 할 수 있다는 평가가 나온다. 서지연 기자