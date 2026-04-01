유관기관 합동 모니터링 체계 구축…해외 IR로 추가 자금 유입 확대 국고실장 “투자 애로 선제 해소…국채시장 안정·신뢰도 제고”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 세계국채지수(WGBI) 편입을 계기로 외국인 자금 유입을 상시 관리하는 통합 대응체계를 가동했다. 글로벌 자금 유입 확대를 통해 국채시장 안정과 대외 신뢰도 제고를 동시에 노리겠다는 구상이다.

재정경제부는 1일 정부서울청사에서 황순관 국고실장 주재로 금융위원회, 한국은행, 금융감독원, 한국예탁결제원 등과 함께 ‘WGBI 상시점검 및 투자유치 추진단’ 1차 회의를 개최했다고 밝혔다.

WGBI는 글로벌 주요 국채지수로, 편입 시 대규모 해외 자금 유입이 기대되는 대표적인 채권 벤치마크다. 이번 회의는 편입 개시에 맞춰 외국인 투자자금 흐름을 점검하고 향후 유입 확대 전략을 논의하기 위해 마련됐다.

참석 기관들은 편입 전후 외국인 자금 동향과 시장 영향, 모니터링 체계 구축 방안 등을 점검했다.

황 실장은 “WGBI 상시점검 및 투자유치 추진단이 대한민국 국채시장의 안정과 도약을 이끄는 역할을 해야 한다”며 “각 기관이 자금 유입 동향을 빈틈없이 점검하고 원활한 유입을 지원해야 한다”고 강조했다.

이어 단순 모니터링을 넘어 외국인 투자자의 애로사항을 선제적으로 발굴·해소하고, 추가 자금 유입 촉진 방안도 적극 마련해줄 것을 당부했다.

정부는 향후 추진단을 중심으로 외국인 자금 유입 상황을 정기적으로 점검하는 한편, 해외 투자자 대상 IR(투자설명회) 등을 통해 투자 기반을 확대해 나갈 계획이다. 이를 통해 WGBI 편입 효과를 극대화하고 국채시장 변동성을 낮춘다는 방침이다.