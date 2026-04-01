이벤트 조건 충족 고객에 신세계 모바일 상품권 지급

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 오는 6월 30일까지 개인 고객의 투자 활동을 지원하는 2분기 ‘호스 파워(Horse Power)’ 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 이벤트는 한국투자증권 영업점 계좌를 보유한 개인 고객을 대상으로 진행된다. 채권·국내주식·개인종합자산관리계좌(ISA) 등 다양한 자산군별로 혜택을 제공하는 것이 특징이다. 각 이벤트 조건을 충족한 고객에게는 ‘신세계 모바일 상품권’을 지급한다.

먼저 채권 이벤트는 대상 채권을 타사에서 한국투자증권으로 이체 입고한 고객에게 입고 금액을 합산해 구간별 혜택을 제공하며, 최대 120만원 상당의 상품권을 지급한다. 특히 지난 1분기 채권 입고 이벤트에 참여했던 고객이 이번 이벤트에도 참여해 20억원 이상 입고할 경우 30만원 상당의 상품권을 추가로 받을 수 있다. 두 조건을 모두 충족하면 최대 150만원의 혜택을 받을 수 있다.

국내주식 투자 고객을 위한 혜택도 마련했다. 이벤트 기간 동안 국내주식 매매 금액을 합산해 구간별 추첨을 통해 3만원부터 최대 10만원까지 상품권을 차등 지급한다. 또 국내주식을 타사에서 한국투자증권으로 이체 입고한 고객에게는 최대 70만원의 혜택을 제공한다.

ISA 고객을 위한 이벤트도 함께 진행한다. 이벤트 기간 내 타사 중개형 ISA 계좌를 한국투자증권으로 이전한 고객에게는 이전 금액에 따라 최대 10만원 상당의 상품권을 제공한다. 아울러 중개형 ISA 계좌에서 펀드에 가입한 고객 가운데 총 200명을 추첨해 최대 20만원 상당의 혜택을 지급할 예정이다.

한국투자증권 관계자는 “채권, 국내주식, ISA 등 다양한 투자 수요에 맞춘 혜택을 통해 고객들이 보다 효율적으로 자산관리를 할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 고객 투자 여정 전반에 실질적인 도움이 되는 다양한 서비스를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.