31일 홍씨마을 경로당 1층 새단장해 어르신부터 아이까지 전 세대가 즐기는 ‘마을 사랑방’ 탄생 라운지는 인근 어린이공원 방향 전면 통창 조성으로 밝고 따뜻한 쾌적한 공간으로 조성 내부는 담소존, 힐링존, 문화존, 키즈존 등 전 연령층이 이용가능한 다채로운 공간 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 기존 경로당을 전 세대가 함께 이용할 수 있는 세대통합형 커뮤니티 공간으로 개선한 ‘홍씨마을 시니어라운지’(홍씨마을길 25)를 31일 개소하고 본격 운영에 나선다.

‘서초 시니어라운지’는 전국 최초로 기존의 경로당 유휴공간을 리모델링하여 지역 내 어르신뿐 아니라 아이들과 부모 세대까지 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 ‘세대통합형’ 공간으로 새롭게 조성한 서초구의 대표적인 어르신 복지시설이다.

홍씨마을 시니어라운지는 서초구의 10번째 시니어라운지로, 기존 홍씨마을 경로당 1층을 새롭게 단장해 마련됐다. 특히 이번에 조성된 홍씨마을 시니어라운지는 공간 설계 단계부터 개방감과 쾌적함을 높이는 데 중점을 둬 인근 어린이공원 방향으로 전면 통창을 설치해 탁 트인 공원 전망을 확보했으며 밝고 따뜻한 채광을 살려 사계절의 변화를 느끼며 휴식할 수 있는 공간으로 조성됐다. 이를 통해 어르신들의 이용 편의를 높이는 동시에 세대 간 장벽을 낮추고 이웃 간 정을 나누는 ‘마을 사랑방’ 역할을 할 것으로 기대된다.

아울러 내부는 전 연령층이 편안하게 이용할 수 있도록 다채로운 공간으로 구성됐다. 이웃과 정다운 대화를 나눌 수 있는 ‘담소존’을 비롯해 안마의자로 피로를 풀 수 있는 ‘힐링존’, 영상 콘텐츠를 함께 즐길 수 있는 ‘문화존’, 어린이들도 편하게 쉬어갈 수 있는 ‘키즈존’, 주민 회의·동아리 활동 등 소규모 모임도 가능한 ‘커뮤니티룸’ 등이 마련돼 남녀노소 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.

앞서 구는 반포1·2·3동 경로당, 서초1동 경로당, 우면동 경로당, 서초 스마트시니어 교육센터, 내곡 느티나무쉼터, 반포 느티나무쉼터, 서초 시니어플라자 등 총 9개소의 시니어라운지를 조성해 운영 중이다. 이번 홍씨마을 시니어라운지 개소에 이어 올해 하반기에도 중 2개소를 추가 조성해 마을 곳곳에 열린 공간을 확충하고 세대 간 교류와 화합의 기회를 넓혀갈 계획이다.

서초구의 선도적인 어르신 복지 및 세대통합 인프라 조성 노력은 대외적으로도 인정받고 있다. 구는 이용이 제한적이었던 경로당을 현대적인 커뮤니티 공간으로 개선한 시니어라운지 조성 성과 등을 바탕으로 지난 3월 열린 제4회‘대한민국 건강고령친화도시 정책대상’에서 최고상인 ‘대상’을 수상하며 구민 누구나 건강하고 활기찬 일상을 누릴 수 있는 전국 최고 수준의 건강고령친화도시로서 위상을 한층 공고히 했다.

전성수 서초구청장은 “홍씨마을 시니어라운지가 어르신들께는 활기찬 여가 공간이 되고, 젊은 세대와 아이들에게는 편안한 쉼터가 되는 지역의 명소로 자리잡길 바란다”며 “앞으로도 전 세대가 함께 소통하고 교류할 수 있는 서초형 세대통합 공간을 지속적으로 확충해 나가겠다”고 말했다.