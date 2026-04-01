월 최대 20만 원씩 24개월간 지원…5월 29일까지 신청 접수 9월 최종 선정자 발표 후 5월분부터 소급 지급...식사 지원, 건강검진, 노무상담 등 다양한 청년 혜택 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구가 청년들의 주거비 부담을 덜고 안정적인 생활 기반 마련을 돕기 위해 ‘청년월세 지원사업’을 추진하고, 대상자 563명을 신규 모집한다.

이 사업은 부모와 별도로 거주하는 19세부터 34세 이하 무주택 청년을 대상으로, 월 최대 20만 원씩 24개월 동안 월세를 지원하는 제도다.

지원 대상은 청년독립가구 기준 중위소득 60%(1인 기준 약 153만 원) 이하이면서 재산가액 1억2200만 원 이하여야 한다. 부모를 포함한 원가구는 기준 중위소득 100%(4인 기준 약 649만 원) 이하, 재산가액 4억7000만 원 이하 요건을 충족해야 한다. 단, 주택 소유자(분양권, 임차권 포함)나 공공임대주택 거주자, 기존 국토교통부 또는 지방자치단체에서 실시하는 월세 지원 사업을 이미 지원받고 있는 경우 등은 제외 대상에 해당하므로 신청 전 요건을 반드시 확인해야 한다.

영등포구 모집인원은 총 563명이며, 신청자가 선정 인원을 초과할 경우 국도교통부 지침에 따른 별도의 평가 기준을 적용해 대상자를 선정할 예정이다.

신청은 3월 30일부터 5월 29일 오후 4시까지 복지로 누리집을 통한 온라인 신청 또는 주소지 관할 동주민센터 방문을 통해 가능하다. 최종 선정자는 9월 14일 발표될 예정이며, 선정된 청년에게는 5월분 월세부터 소급해 지원한다.

자세한 사항은 구청 생활보장과 또는 거주지 동주민센터, 국토교통부 콜센터로 문의하면 된다.

구는 1인가구 급식 지원, 재직 청년 대상 노무상담 ‘노무톡’, 남녀 맞춤형 건강검진, 전월세 안심계약 도움 서비스, 국가자격시험 응시료 지원 등 다양한 청년 혜택을 제공하고 있다.

영등포구 생활보장과장은 “주거비 부담으로 어려움을 겪는 청년들에게 도움이 되길 바란다”며 “지원 요건을 충분히 확인해 신청 기회를 놓치지 않길 바란다”고 전했다.