[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도는 여름철 집중호우에 대비한 재난취약시설 사전 점검을 위해 30일 용인시 수지구 소재 급경사지에 대한 현장점검을 실시했다.

현장점검은 급경사지에 계측기기 설치 후 인공지능(AI)·정보통신기술(ICT) 기반 점검기술을 접목해 위험 징후를 신속하게 포착하고, 수집된 정보를 바탕으로 위험도를 분석하는 등 기존 육안 중심의 급경사지 관리를 고도화하는 방안을 마련하기 위해 실시됐다.

도는 점검 과정에서 확인된 위험 요인은 현장에서 즉시 조치하고, 구조적 개선이 필요한 사항은 별도 사업으로 관리해 단기 응급조치와 중장기 정비가 연계되는 단계별 관리 체계를 구축할 방침이다.

또한, 현장 여건상 즉각적인 조치가 어려운 시설에 대해서는 우선순위를 반영한 정비계획을 수립하고 재난 예방 사업 31개 시군과 함께 추진한다.

도는 이번 점검을 시작으로 4월까지 여름철 호우 대비 재난취약시설 점검을 완료하고, 풍수해 종합대책과 연계해 대응체계를 강화할 방침이다. 예방시설 설치 수요 조사를 반영한 사업도 우기 전 추진할 계획이다.

앞서 도는 이날 오전 재난상황실에서 31개 시군이 참여한 ‘여름철 호우 대비 사전 재해예방대책 T/F 4차 회의’를 열어 분야별 중점관리시설에 대한 점검·예방사업 추진에 대해 논의했다.

김규식 안전관리실장은 “현장 중심 점검을 본격화하고, 인공지능(AI)·정보통신기술(ICT) 기반 인명피해 긴급예방조치를 선제적으로 추진해 나가겠다”며 “국정과제인 과학적 재난대응시스템 역량을 강화하고, 재난 피해 최소화를 위한 예방 중심 대응을 한층 강화하겠다”고 밝혔다.