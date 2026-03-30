연 4.5%, 최대 500만원 한도 내 지원 청년 사업자 위한 사회공헌 사업 추진 재단 지점은 지방 중심 확대 운영키로

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리금융그룹이 우리미소금융재단에 1000억원을 추가 출연해 미취업·취업초기 청년을 위한 청년미래이음대출을 31일부터 신설해 공급한다. 청년 사업자 지원을 위한 사회공헌사업, 가칭 ‘새희망가게’를 추진하고 지방을 중심으로 미소금융재단 지점을 확대 운영하기로 했다.

우리금융은 정부의 취약계층·청년·지방에 대한 금융지원 강화와 연계한 포용금융 프로그램을 이같이 확대한다고 30일 밝혔다.

우선 우리금융은 안정적인 서민금융자금 공급을 위해 서민금융진흥원 협업 기구인 우리미소금융재단에 1000억원 규모를 추가 출연한다. 이를 기반으로 2028년까지 연간 공급액을 200억원 수준까지 단계적으로 확대하고 이 중 청년 관련 비중을 50%까지 늘려간다는 구상이다.

31일부터 신규 공급하는 청년미래이음대출은 소득이 없거나 금융이력이 부족해 기존 햇살론유스와 같은 정책금융상품 이용이 어려웠던 고졸자·미취업자 등 사회 진입 준비 청년에게 초점을 맞췄다.

지원 자격은 개인신용평점 하위 20% 이하 또는 차상위계층 이하, 근로장려금 신청자격 대상자 중 34세 이하 미취업자 또는 취·창업 1년 이내 청년이다. 대출조건은 금리 연 4.5%, 최대 500만원 한도다. 거치기간 최대 6년, 상환기간 최대 5년 이내 원리금분할상환 방식으로 운영된다.

청년층의 특성을 고려해 현재 소득이나 상환능력보다는 자금용도와 상환의지를 중심으로 심사하는 것이 특징이다. 취업 준비를 위한 자격증 취득 비용, 소규모 창업자금, 취업 이후 초기 정착자금 등으로 자금 용도를 넓혔다. ‘청년 모두를 위한 재무상담’을 필수 요건으로 설정해 청년의 자립 기반 형성도 지원한다.

우리미소금융재단 지점은 지방을 중심으로 확대 신설한다. 기존 일부 지점은 전통시장 등 소상공인 밀집 지역으로 이전해 현장 밀착 지원을 강화할 계획이다. 특히 여신업무 경험이 풍부한 인력을 추가 채용해 맞춤형 금융상담 지원체계를 구축할 예정이다.

금융 취약계층의 자립기반 강화를 위한 프로그램도 추진할 계획이다. 우선 미소금융 대출 이용고객의 제도권 금융 진입(크레딧 빌드업)을 지원하고자 우리은행의 ‘뉴(NEW) 징검다리론(출시 예정)’을 연계 지원하고 0.5%포인트의 금리 우대 혜택을 제공하기로 했다.

채무조정 신청 절차를 간소화하기 위해 재단 홈페이지에 비대면 접수 채널을 확대하고 고령자 등 디지털 취약계층을 대상으로 현장 방문 상담 서비스를 도입한다.

푸드트럭 등 매출이 불안정한 청년 사업자를 지원하기 위한 새희망가게(가칭)도 추진한다. 우리미소금융 대출을 성실하게 상환 중인 푸드트럭, 포장마차 등 운영 청년 사업자에게 입간판·홍보걸개, 생계용품, 공과금 등을 지원하는 것을 골자로 한다. 100명을 우선 지원한 뒤 수요에 따라 확대할 예정이다.

우리금융 관계자는 “청년과 지방 중심의 지원체계를 공고히 하고 금융 취약계층의 경제적 자립 기반을 지원하는 역할을 지속해 나가겠다”고 말했다.