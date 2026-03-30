[헤럴드경제=김성훈 기자] 가수 김장훈이 기부를 너무 많이 해 재산을 탕진했다는 오해에 대해 해명했다.

김장훈은 최근 유튜브 채널 ‘뷰티풀너드’의 ‘200억 기부하고도 욕먹는 세금 털기 장인 김장훈’이라는 제목의 영상에 출연했다.

김장훈은 ‘돈을 다 기부해서 월세살이를 한다’고 세간에 퍼진 소문에 대해 “사람들이 오해하는데, 관리비까지 하면 월 500만 원이다. 그러니까 가난한 게 아니다”라고 말했다.

그는 “그냥 내 스타일에 월세가 맞다. 자식도 없는데 굳이 집을 사서 한 군데 칙칙하게 오래 살 필요가 없지 않나”라고 덧붙였다.

‘월세 500만원’이란 말에 놀란 진행자들이 어느 지역에 사냐 묻자, 김장훈은 서울 강남구 대치동에 거주 중이라고 했다. 당초 월세 900만원 집으로 이사하려 했으나 다른 사람들과 마주쳐야 되고, 소리를 지르면 안 되는 등의 불편함이 있어 선택하지 않았다고 했다.

그 많은 돈이 어디서 나오느냐는 질문에 김장훈은 “기업, 지방자치단체 등의 행사와 공연”이라며 “행사 얼마 버는지 알면 너네 이 방송 때려치울 것”이라고 했다. 진행자들이 “래퍼 정상수는 50만원이라던데”라고 하자 김장훈은 “그것의 50~60배”라고 했다. 과거에는 연간 수백 건의 공연을 진행했다며 “그것만 해도 대충 100억 넘지 않냐”고 덧붙였다.

김장훈은 “월세 500만원 살고, 맛있는 거 먹고, 비행기 일등석 타고 다 누린다. 그리고 밴드나 이웃, 가족을 챙기고 나머지를 다 기부하는 것”이라고 설명했다.