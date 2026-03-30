[헤럴드경제=박병국 기자]서울 양천구(구청장 이기재)는 목1동주민센터 신청사 부지에서 기공식을 개최하고 본격적으로 공사를 시작한다고 30일 밝혔다.

이날 현장에는 지역 주민과 관계자 등 300여 명이 참석했다.

타악그룹 ‘좋은 친구들’의 대북 퍼포먼스의 전 공연이 있었다. ‘타임캡슐 봉인식’이 이어졌다. 주민들이 직접 작성한 희망 메시지와 현 청사를 상징하는 물품들이 하나의 캡슐에 담겼다. 이어 진행된 기공 시삽에서는 이기재 구청장을 비롯한 주요 참석자들이 첫 삽을 뜨며 공사의 시작을 공식화했다.

새롭게 건립될 목1동주민센터는 연면적 약 5,000㎡, 지하 2층~지상 5층 규모로 조성된다. 키즈카페, 북카페, 평생학습관 등이 함께 조성돼 문화·복지 기능을 갖춘 복합청사로 탈바꿈한다.

이기재 양천구청장은 “오늘 착공식은 오랫동안 기다렸던 순간이라 더욱 뜻깊고 기쁘다”며 “그동안 비좁고 노후된 청사를 이용하며 불편을 감내해 오신 주민들께 감사드리며, 목1동 신청사를 지역의 품격을 높이는 복합문화공간으로 조성해 보답하겠다”고 말했다.