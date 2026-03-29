기초생활수급자·차상위계층 어린이(13세 미만) 총 1만1000명 대상 환경성질환 예방 용품, 의료비 지원 등 맞춤형 환경보건서비스 제공

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 30일부터 4월 15일까지 환경유해인자 노출에 취약한 계층의 환경보건 증진을 위해 ‘2026년 환경보건이용권’ 신청(1차)을 받는다고 29일 밝혔다.

지난해 처음으로 도입된 환경보건이용권은 10만 원 상당(1인)의 환경보건서비스 혜택을 받을 수 있는 전자이용권(포인트)을 제공하는 사업이다.

올해는 기초생활수급자·차상위계층 어린이(13세 미만) 1만1000명을 대상으로, 상·하반기로 나눠 2회 신청·접수를 받는다. 2차 모집 기간은 7월 20일∼8월 5일 진행될 예정이다.

환경보건이용권을 지원받으려면 기초생활수급자·차상위계층 어린이(13세 미만)와 함께 거주하고 있는 성인이 환경보건이용권시스템에 접속해서 신청하면 된다.

대상자로 선정되면 전자이용권으로 환경보건이용권시스템 내에 있는 전용 온라인몰의 환경성질환 예방 관련 상품이나 실내환경 진단 서비스 등을 구매할 수 있다.

환경보건이용권시스템 이용이 어려운 경우 상담센터를 통한 접수도 가능하다.

2026년도 환경보건이용권 지원은 상품·서비스·진료비 이용권 1만명(1차 7000명 / 2차 3000명)과 실내환경 진단 이용권 1000명(1차)으로 구분된다.

상품·서비스·진료비 이용권 대상자는 받은 포인트(10만 원 상당)로 환경성질환 예방 관련 상품(아토피로션, 곰팡이제거제 및 진드기 제거 세제 등), 서비스(곰팡이 제거, 침구 살균·세탁 등), 건강나누리캠프 교육(국립공원 등에서 환경성질환 예방·관리 교육 및 자연환경 체험 서비스 등) 등을 이용할 수 있다. 환경성질환 진료비(약제비 포함) 비용을 환급받을 수 있다.

또 실내환경 진단 이용권 대상자에게는 환경전문가가 직접 가정에 방문해 곰팡이, 집먼지진드기, 폼알데하이드 및 총휘발성유기화합물 등을 측정하고 관리 방안을 제공한다.

실내환경 진단을 진행한 후 개선이 시급한 250가구에 대해 친환경 벽지 도배와 장판 교체 등 개선 공사도 추진될 예정이다.

조현수 기후부 환경보건국장은 “국민 누구나 건강한 삶을 누릴 수 있도록 환경보건 복지 증진에 힘쓰고 있다”며 “특히 환경보건이용권을 통해 어린이 등 환경유해인자 노출에 취약한 계층의 환경성질환 예방을 위해 지속해서 노력하겠다”고 말했다.