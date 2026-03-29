500억 달러 이상 유입 기대…단기적 효과 제한적 전망도

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리나라가 내달 1일부터 세계국채지수(WGBI)에 편입되면서 최소 500억 달러(한화 75조4500억원 가량) 이상 외국인 자금 유입에 따른 시장 영향에 이목이 쏠린다.

대규모 자금이 단계적으로 유입돼 환율과 금리 안정에 긍정적인 역할을 할 것이라는 기대가 나온다.

WGBI는 영국 파이낸셜타임스 스톡익스체인지(FTSE) 러셀이 분류하는 글로벌 국채 지수로, 주요 연기금 등 글로벌 투자자들이 벤치마크로 활용한다. 한국은 이번 편입으로 4월부터 11월까지 약 8개월에 걸쳐 지수에 단계적으로 포함된다.

지수 내 비중은 2% 내외로 예상된다. 시장에서는 이번 편입으로 최소 500억달러 이상, 많게는 600억달러를 웃도는 패시브 자금이 국채 시장에 유입될 것으로 보고 있다. 패시브 자금은 지수 내 한국 비중에 맞춰 자동으로 유입되는 성격이 강하다.

29일 증권가에 따르면 다올투자증권은 지난 27일 리포트에서 WGBI 편입으로 약 520억∼624억달러 수준의 패시브 자금이 유입될 것으로 내다봤다.

원/달러 환율 1500원 기준으로 원화로 환산하면 78조원∼93조원 수준이다.

WGBI 편입은 국채 수요 기반을 확대하고 시장 안정성을 높이는 요인으로 작용할 것이란 기대가 나온다.

한국 자본시장 선진화에 관한 글로벌 투자자들의 신뢰가 확인된 것으로 평가돼, 향후 재정 운용에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

최근 시장금리는 중동 전쟁이 장기화하고 유가 급등에 따른 인플레이션 우려로 오르고 있다.

주요국 중앙은행은 일제히 기준금리를 동결하며 통화 긴축을 시사하는 매파적(통화 긴축 선호) 메시지를 내고 있다.

지난 27일 서울 채권시장에서 국고채 금리는 일제히 상승 마감했다.

대규모 달러 자금 유입은 외환시장에도 긍정적이다. 원/달러 환율은 중동 전쟁과 외국인 주식 매도 영향으로 1500원대의 높은 수준을 유지하고 있다.

김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장은 “WGBI 편입으로 외국인 투자 자금이 국내 채권 시장에 유입된다면 추경 편성이나 추가적인 국채 발행에도 불구하고 국채 매입으로 연결될 수 있어서 국채 금리 안정과 환율 안정에 기여할 것으로 보인다”고 말했다.

다만 자금 유입이 수개월에 걸쳐 분산되는 만큼 단기적인 환율 하락 효과는 제한적일 수 있다는 분석도 나온다.

LS증권은 최근 리포트에서 일부 긍정적 효과를 기대하면서도 “최근 국내외 금리 상승은 유가 급등에 따른 물가 상승 압력 확대와 이로 인한 정책금리 인상 기대가 높아진 데 기인했다”며 “WGBI 편입 직후 즉각적인 금리의 급락이나 원화의 강세 전환은 어려울 수 있다”고 내다봤다.

다만 향후 지정학적 리스크가 어느 정도 완화되고 연내 금리 인상 기대감이 후퇴한다면 WGBI 편입 영향이 점진적으로 반영될 것으로 기대한다고 설명했다.

정부는 편입에 맞춰 외국인 자금 유입 상황을 모니터링하기 위한 ‘상시 점검반’ 가동하는 등 만반의 준비를 하고 있다. 점검반에는 재정경제부, 금융위원회, 한국은행, 금융감독원, 예탁결제원 등 관계 기관이 참여한다.