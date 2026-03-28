열애설엔 입장 밝히지 않아

[헤럴드경제=민상식 기자] 열애설에 휩싸인 가수 도끼와 이하이가 공동 레이블을 설립하고 듀엣곡을 발매했다.

두 사람은 열애설 의혹에 대해 아직 입장을 밝히지 않고 있다.

도끼와 이하이는 28일 각자의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 두 사람이 함께한 영상을 나란히 게재했다.

이들은 서로의 SNS 계정과 에잇오에잇하이레코딩스(808 HI RECORDINGS)를 태그하며 협업을 공식화했다.

또 이날 오후 6시 두 사람이 함께한 신곡 ‘유 앤 미’(You & Me)를 발매했다. “다시 태어나도 널 선택해”, “어린 애들 풋사랑으로는 무리”라는 가사처럼 사랑에 관한 곡이다.

소속사는 멜론, 지니 등 음원 사이트 앨범 소개란에 힙합 저널리스트 김봉현의 말을 빌려 “사랑에 대한 농도 짙은 가사를 담고 있는 트랙”이라고 설명했다.

또 “어쩌면 도끼와 이하이는 이 씬에서 타이거JK와 윤미래 이후 가장 강력한 아티스트 커플이 되지 않으려나”라는 설명으로 더욱 궁금증을 모았다.

두 사람의 깜짝 행보에 열애설 의혹이 제기됐다. 이날 디스패치는 도끼와 이하이가 2022년부터 5년째 열애 중이라고 보도했다.

두 사람은 2016년 MBC 예능프로그램 ‘무한도전’을 통해 인연을 맺은 뒤, 꾸준히 음악 작업을 함께 하다가 2022년 말부터 교제하게 됐다는 것이다.

도끼와 이하이는 열애설에 대해 별다른 입장은 밝히지 않고 있다.

신곡 발매 직후 도끼가 자신의 SNS 계정을 통해 라이브 방송을 진행했지만 이하이와 함께 ‘유 앤 미’를 감상한 뒤 방송을 종료했다.