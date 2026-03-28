재선 출신 홍의락 전 의원 “특정 당 독점 대가 치러야”

[헤럴드경제=김진 기자] 홍의락 전 더불어민주당 국회의원이 주호영 국민의힘 의원의 오는 6월 대구시장 선거 출마를 촉구했다.

홍 전 의원은 28일 자신의 페이스북에 올린 ‘3파전이 대구를 살린다’라는 글을 통해 “주호영 의원은 출마해야 한다”고 말했다. 그는 “대구에서 지속되어 온 특정 정당의 독점구조 속에서 누적된 무소불위의 권력과 독선에 대해 분명한 대가를 치르게 해야 하기 때문”이라고 강조했다.

홍 전 의원은 주 의원의 대구시장 출마가 결코 쉬운 선택은 아닌 것으로 안다면서도 “스스로를 던지는 결단에 가깝기에 의미가 있다”고 했다. 그러면서 “6선 정치인의 마지막 선택이 ‘안정’이 아니라 ‘변화’라면, 대구 정치에 하나의 전환점으로 기록될 수 있다”고 했다.

또 홍 전 의원은 “김부겸과의 정면 승부를 피할 이유도 없지 않은가, 경쟁은 정치의 본질이며 선택지는 많을수록 시민의 힘은 커진다”라고도 했다. 그러면서 “지금 대구에 필요한 것은 누가 이기냐가 아니라, 어떤 선택이 가능하냐다”며 3파전을 강조했다.

홍 전 의원은 “(3파전이 되면) 실의에 찬 시민들의 자존심을 회복하고, 멈춰 있는 도시를 다시 움직이게 할 계기를 만드는 일”이라고 했다. 그는 “주호영은 그 문을 열어야 한다”며 “자신을 위해서가 아니라, 지금의 대구를 위해”라고 했다. 이어 “그리고 그 선택은 ‘무너진 보수의 재건’이라는 명분을 세우는 길”이라고 덧붙였다.

주 의원은 앞서 국민의힘 대구시장 후보 경선에 나섰으나 공천에서 배제됐다. 주 의원은 불복해 법원에 공천배제 결정 효력정지 가처분을 신청했다. 법원의 판단은 이르면 다음 주에 나올 전망이다.

정치권에서는 주 의원의 무소속 출마 가능성을 거론하고 있다. 주 의원은 가처분 기각 시 무소속 출마 여부에 대해 지난 26일 “저는 기각된다는 생각은 하지 않고 있다”면서도 “모든 경우의 수에 대해 다 준비하고 있다”고 했다.

한편 홍 전 의원은 19~20대 국회의원을 지낸 재선 국회의원 출신이다. 19대 민주통합당 비례대표로 국회에 입성했고, 20대 총선 직전 탈당해 무소속으로 대구 북을에서 당선된 이후 2017년 민주당에 복당했다. 21대 총선 낙선 이후인 2020년 당시 권영진 대구시장의 제안으로 대구시 경제부시장을 지냈다.