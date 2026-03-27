지난 2016년부터 울산 중구에 5억원 지정기탁 고려아연 “향토기업으로서 역할 다할 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연 온산제련소가 울산 지역 내 복지사업을 지원하기 위해 울산 중구에 성금 5억원을 전달했다고 27일 밝혔다. 고려아연 온산제련소는 지역사회와의 상생을 최우선 가치로 삼고, 지난 2016년부터 올해까지 11년째 이 같은 후원을 이어오고 있다.

이날 울산 중구청장실에서 열린 성금 전달식에는 김영길 울산 중구청장, 김승현 고려아연 온산제련소장, 양호영 사회복지공동모금회 울산지회 사무처장 등 주요 관계자가 참석했다. 이날 고려아연 온산제련소는 성금 5억원을 울산 중구에 전달했으며, 울산 중구는 오랜 기간 지역사회를 위한 나눔을 실천해 온 고려아연 온산제련소에 감사패를 전달했다.

앞서 고려아연은 지난해 말 사회복지공동모금회에 이웃사랑 성금 30억원을 전달했다. 이 가운데 5억원을 울산 중구에 지정 기탁했다. 고려아연이 지난 2007년부터 지난해까지 사회복지공동모금회에 전달한 전체 기부금은 누적 397억원에 달한다.

울산 중구는 이번에 전달받은 성금으로 지역 내 취약계층과 사회복지시설을 지원하기 위한 다양한 복지사업을 추진할 계획이다. 지난해에는 ▷위기가구 긴급지원 ▷무료급식소 지원 ▷청소년 특화사업 운영 ▷미혼모·부자 신체·정서 지원 ▷저소득 어르신 사례관리 ▷중·장년 고독사 예방 및 사회적 관계망 형성 ▷장애인 역량강화 등 무려 31개 지원사업을 추진한 바 있다.

김승현 고려아연 온산제련소장은 “이번에 전달한 성금이 울산 지역의 복지향상은 물론 취약계층의 삶의 질을 개선하는 데 작은 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 울산 지역사회와 상생하기 위한 나눔을 꾸준히 실천하며 향토기업으로서의 역할을 다할 것”이라고 말했다.

김영길 울산 중구청장은 “지난 2016년부터 지역 내 도움이 필요한 이웃들과 사회복지 발전에 꾸준히 이바지해 온 고려아연 온산제련소에 진심으로 감사드린다. 그 마음을 담아 감사패를 전달했다”며 “전달받은 성금은 지역 내 취약계층과 사회복지시설 지원에 소중히 활용하겠다”고 밝혔다.

한편, 고려아연은 매년 영업이익의 약 1% 수준인 70억원 상당을 우리사회에 환원하며 노인·아동·발달장애인·여성한부모 가정 등 다양한 이웃들을 지원하고 있다. 또한 본사와 계열사, 온산제련소 임직원들은 매월 봉사활동에 참여하고 있다.