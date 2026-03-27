2월 금리 4.32%…전체 가계대출 금리는 떨어져

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난달 예금은행의 주택담보대출(주담대) 금리가 다섯달 연속 올랐다.

한국은행이 27일 발표한 ‘금융기관 가중평균 금리’ 자료에 따르면 2월 중 예금은행의 주담대 가중평균 금리(신규취급액 기준)는 연 4.32%로 전월보다 0.03%포인트 올랐다. 2023년 11월(4.48%) 이후 2년 3개월 만에 가장 높은 수준이자, 5개월 연속 오름세다.

전체 가계대출 금리는 4.45%로 0.05%포인트 떨어졌다. 상대적으로 금리가 높은 일반 신용대출 금리가 5.55%에서 5.53%로 0.02%포인트 낮아진 데다 전체 가계대출에서 차지하는 비중도 줄었기 때문이다.

이혜영 한은 금융통계팀장은 “주담대의 경우 지표인 은행채 5년물 금리가 2월 중 0.15%포인트 올랐지만 금리 수준이 높은 고정금리 취급 비중이 줄어 상승 폭이 제한됐다”며 “신용대출 금리는 지표인 은행채 단기물 금리 상승에도 일부 은행의 중·저신용자(고금리 대출자) 대출 비중 감소로 떨어졌다”고 설명했다.

주담대 중 고정형 금리 비중은 한 달 새 75.6%에서 71.1%로 4.5%포인트 떨어졌다. 전체 가계대출 중 고정형 금리 비중도 47%에서 43.1%로 3.9%포인트 축소됐다.

2월 기업 대출 금리(4.20%)는 0.05%포인트 올랐다. 대기업(4.13%)과 중소기업(4.28%) 대출 금리가 각 0.04%포인트, 0.07%포인트 상승했다.

가계와 기업을 통틀어 전체 은행권 대출금리는 0.02%포인트 오른 4.26%로 집계됐다.

월 저축성 수신(예금) 금리(신규취급액 기준)는 연 2.83%로 전월(2.78%)보다 0.05%포인트 높아졌다. 한 달 만에 반등했다.

정기예금 등 순수저축성예금 금리(2.80%)와 금융채·CD(양도성예금증서) 등 시장형 금융상품 금리(2.97%)가 각 0.03%포인트, 0.15%포인트 올랐다.

은행권 전체 예금 금리 상승 폭이 대출 금리를 웃돌면서 은행 신규 취급액 기준 대출 금리와 저축성 수신 금리의 차이, 즉 예대금리차(1.43%포인트)는 0.03%포인트 줄었다. 다만 신규 취급 기준이 아닌 잔액 기준 예대 금리차(2.26%포인트)는 0.02%포인트 확대됐다.

은행 외 금융기관들의 예금 금리(1년 만기 정기 예금·예탁금 기준)는 상호저축은행(3.05%), 신용협동조합(2.94%), 상호금융(2.76%), 새마을금고(2.98%)에서 각 0.05%포인트, 0.10%포인트, 0.02%포인트, 0.10%포인트 상승했다.

대출금리의 경우 상호저축은행(9.58%·+0.14%포인트)·상호금융(4.38%·+0.03%포인트)·새마을금고(4.45%·+0.05%포인트)에서 오르고 신용협동조합(4.54%·-0.01%포인트)에서 내렸다.