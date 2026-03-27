데이터센터 1개동 건립 및 임대ㆍ운영 협력

[헤럴드경제=신혜원 기자] BS산업은 코레이트자산운용과 ‘솔라시도 데이터센터 개발 및 운영을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 27일 밝혔다.

이날 협약식에는 김만겸 BS산업 대표이사와 김치완 코레이트자산운용 대표이사가 참석해 향후 협력 방안을 논의했다.

양사는 솔라시도 데이터센터 파크 내 약 6만6000㎡(약 2만평) 부지에 데이터센터 1개동을 건립하고, 임대 및 운영하기 위한 공동 사업을 추진한다.

협약에 따라 솔라시도 개발사업을 주도하고 있는 BS산업은 데이터센터 개발에 필요한 인허가 취득과 RE100 관련 행정 지원, 사업 관리(PM) 등을 수행한다. 데이터센터 개발 사업 수행 경험을 보유한 코레이트자산운용은 부동산 펀드 설정 및 운용, 자금 조달, 잠재 임차인 물색 등 투자 및 자산 관리 업무를 총괄한다.

전남 해남군 일대 약 2090만㎡(632만평) 부지에 BS산업, BS한양 등 BS그룹과 전라남도 등이 함께 추진하는 민관협력 도시개발 사업 솔라시도는 대규모 데이터센터 조성 사업이 속도를 내며 업계의 관심을 받고 있다. 특히 최근 삼성SDS 컨소시엄이 추진하는 ‘국가 인공지능(AI) 컴퓨팅센터’ 최종 부지로 확정되면서 데이터센터 운영에 필수적인 전력, 용수, 통신 등 기반 인프라 여건이 신속하게 조성되고 있다.

솔라시도는 풍부한 재생에너지를 바탕으로 전력을 현지에서 생산하고 소비하는 ‘지산지소(地産地消)’가 가능한 입지라는 평가다. 수도권 전력 포화와 송전망 부족 문제를 해결할 수 있는 실질적인 대안으로 꼽히며, 국가 온실가스 감축목표(NDC) 이행 및 에너지 전환 가속화에도 상당 부분 기여할 것으로 기대된다. 특히 즉시 착공 가능한 대규모 부지, 저렴한 전력 공급과 안정적인 용수 확보가 가능해 기업들의 수요가 이어지고 있다.

BS산업 관계자는 “솔라시도 개발을 주도하고 있는 BS산업의 사업 관리 역량과 데이터센터 분야에서 검증된 운용 역량을 갖춘 코레이트자산운용의 전문성이 만나 사업적 시너지를 낼 것”이라며 “데이터센터 조성을 성공적으로 추진함은 물론, 국내외 RE100 기업 및 빅테크 기업 등을 유치함으로써 솔라시도가 첨단 산업의 핵심 거점으로 도약할 수 있도록 역량을 집중하겠다”고 말했다.