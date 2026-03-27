전국 영업점 ‘연금마스터’ 배치 고객이 체감할 수 있는 서비스

[헤럴드경제=홍태화 기자] KB증권은 고객이 연금을 더욱 쉽고 체계적으로 관리할 수 있도록 ‘연금마스터’ 제도를 운용하고 있다고 27일 밝혔다.

‘연금마스터’는 영업점별로 지정된 연금 전문 인력을 뜻한다. 연금 제도와 상품에 대한 전문성은 물론 고객 상담 및 관리 역량이 검증된 직원들로 구성된다. 연금마스터는 고객의 연금 현황을 함께 점검하고 생애 주기에 맞는 방향을 안내하는 ‘전담 연금 파트너’ 임무를 수행한다.

특히 KB증권 연금마스터는 ▷연금 수령 시기와 방식에 대한 상담 ▷세제 혜택 및 제도에 대한 설명 ▷고객 연금 자산 구조 점검 및 관리 포인트 상담 등을 통해, 고객이 놓치기 쉬운 연금 의사결정을 보다 쉽게 이해하고 준비할 수 있도록 돕고 있다.

연금마스터의 활동은 KB증권 연금그룹이 주관하는 ‘연금마스터 회의’를 통해 체계적으로 관리된다. 연금마스터 회의는 매월 1회 정기적으로 개최되며, 영업 현장에서 수집된 고객 의견과 연금 시장 동향을 공유·분석해 서비스 개선 과제를 도출한다.

지난 25일 열린 회의에서는 고객 문의와 상담 사례를 기반으로 고객 이해도를 높이기 위한 안내 방식과 디지털 연금 콘텐츠 개선 방안이 집중적으로 논의되는 등, 실질적인 서비스 고도화를 위한 논의가 이뤄졌다.

KB증권은 이러한 과정을 통해 연금을 ‘가입 후 방치되는 상품’이 아닌, 지속해서 관리 받는 금융 서비스로 전환해 나가고 있으며, 연금마스터를 중심으로 고객 접점에서의 연금 서비스 실천을 더욱 강화하고 있다고 강조했다.

KB증권 송상은 연금그룹장은 “연금마스터는 현장에서 고객의 목소리를 가장 먼저 듣고, 이를 바탕으로 고객에게 필요한 정보를 선제적으로 전달하는 핵심 역할을 담당하고 있다”며 “연금마스터를 통해 고객 중심의 연금 서비스를 지속해서 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.