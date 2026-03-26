투자비·인력난·공정 연계 등 AX 현장 애로 집중 점검 8자 업무협약 체결…정책자금·교육·컨설팅 연계 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단이 서울 G밸리에서 인공지능 전환(AX) 생태계 조성에 시동을 걸었다. 현장 간담회를 통해 입주기업들의 애로를 직접 점검하고, 지자체 및 유관기관과의 협력 체계를 구축해 AI 도입 확산을 뒷받침하겠다는 구상이다.

중소벤처기업진흥공단은 26일 서울 구로구 G밸리에 있는 유비온에서 G밸리 AX 생태계 조성을 위한 ‘찾아가서, 해결하는 중진공’ 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 AI 중심의 산업 전환이 빨라지는 가운데 서울 유일의 국가산업단지인 G밸리 입주기업들의 현장 애로와 정책 수요를 점검하고, 기업들의 AX를 지원하기 위해 마련됐다.

이날 현장에는 강석진 중진공 이사장과 김재영 금천구청 기획경제국장을 비롯해 5개 유관기관 관계자, G밸리 입주 중소벤처기업 10개사가 참석했다. 특히 AI 도입을 추진하는 기업과 관련 기술을 공급하는 기업이 함께 참여해 산업 현장에서 겪는 어려움과 AI 도입 확대 방안에 대해 의견을 나눴다.

참석 기업들은 AX 도입 초기 투자비용 부담, AI 전문인력 확보의 어려움, 기존 공정과 AI 기술 간 정합성 문제, 정책자금을 비롯한 각종 지원사업 간 연계 필요성 등을 주요 과제로 제시했다.

중진공은 이날 간담회에 앞서 지자체와 기업인 단체 등 유관기관과 ‘G밸리 AI·AX 생태계 조성을 위한 8자 업무협약’도 체결했다. 협약 기관들은 앞으로 정책자금, AI 교육과 인력양성, 기술 및 컨설팅 등 다양한 분야에서 협력해 G밸리 중소벤처기업의 AX를 지원할 계획이다.

G밸리는 서울 구로구와 금천구 일대에 약 1만5000개 기업과 14만여명의 종사자가 집적된 산업단지다. 제조업과 IT 기업이 밀집해 있어 AI 기술 적용과 산업 확산에 유리한 지역으로 평가된다.

강석진 중진공 이사장은 “대한민국 제조·IT 산업 발전을 이끌어 온 G밸리는 서울 산업 경쟁력의 중요한 기반”이라며 “AI 기술이 기업의 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 중진공이 현장에서 밀착 지원을 이어가겠다”고 말했다.