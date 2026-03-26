자연형 하천 복원·제방 벽화 이어 경관 개선

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 성북천 안감교에 ‘무지개분수’를 조성하고 안암교 미디어글라스를 설치해 하천 경관 개선과 주민 휴식공간 확충에 나섰다.

이 사업은 성북천 일대에 부족했던 볼거리를 보완, 수변환경과 어우러진 도심 속 힐링공간을 조성하기 위해 추진됐다.

안감교에 설치된 무지개분수는 디지털 워터스크린과 RGB 조명을 활용한 것이 특징이다. 특히 한국전력공사 전력구에서 발생하는 유출 지하수를 활용해 친환경적으로 운영된다. 낮에는 시원한 물줄기로 도심의 열기를 식혀주고, 밤에는 조명과 결합된 야경을 연출해 색다른 볼거리를 제공한다.

안암교 미디어글라스는 성북천 수변과 조화를 이루는 시각 콘텐츠를 통해 하천 경관에 생동감을 더한다.

이를 통해 기존 산책 중심 공간이던 성북천은 머물고 즐기는 문화·여가 공간으로 기능이 확장될 전망이다.

또, 이 일대는 가족과 친구들이 함께 머물며 소통할 수 있는 열린 공간으로 조성돼 주민들의 일상 속 휴식과 여가 활동을 지원할 것으로 기대된다.

구 관계자는 “이번 무지개분수 조성으로 성북천에서 자연을 누리며 걷기 좋은 ‘꽃의도시 동대문구’, 걸으며 건강하고 활력 있는 ‘워킹 시티 동대문구’를 만들어 나갈 것”이라고 설명했다.