1회 시험 전 선제 공개…수험생별 맞춤 학습 로드맵 제시 노베이스부터 대입 병행 수험생까지 고득점 전략 안내

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌은 오는 8월 시행 예정인 2026년 제2회 검정고시를 준비하는 수험생을 위해 ‘온라인 합격전략 설명회’를 개최한다고 26일 밝혔다.

에듀윌은 다음 달 4일 치러지는 제1회 검정고시 시험을 앞두고 8월 시험 대비 전략을 선제적으로 공개하며 수험생 지원에 나섰다. 시험 직후 학습을 시작하는 일반적인 패턴에서 벗어나 지금부터 준비하는 수험생에게 보다 유리한 학습 타이밍과 구체적인 실행 방안을 제시하겠다는 취지다.

이번 설명회는 대입 검정고시를 준비하는 수험생들에게 정확한 정보와 효율적인 고득점 전략을 전달하는 데 초점을 맞췄다. 시청은 4월 1일까지 에듀윌 홈페이지를 통해 가능하다.

강연은 에듀윌 검정고시 대표 강사진인 유란 교수가 맡아 최신 출제 경향을 분석한다. 특히 기초가 부족한 수험생부터 고득점이 필요한 대입 병행 수험생까지 각 상황에 맞춘 ‘8월 시험 합격 로드맵’을 제시해 수험생들의 시행착오를 줄인다는 계획이다.