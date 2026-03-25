전망대 ‘더 스카이 184’, 세계 최초 엣지워크 도입 인천의 새로운 랜드마크 ‘해상 관광 허브’의 탄생

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]세계 최고 높이 전망대 품은 청라하늘대교 관광시설이 내달 개장된다.

인천광역시는 청라하늘대교 관광시설은 현재 막바지 공정이 진행 중이며 오는 4월 정식 개장을 목표로 하고 있다고 25일 밝혔다.

인천시에 따르면 영종~청라를 잇는 청라하늘대교는 단순한 교통 인프라를 넘어 서해의 새로운 랜드마크이자 관광 명소로 탄생한다.

시는 기네스북에 등재된 상부 전망대 ‘더 스카이 184(The Sky 184)’를 핵심 콘텐츠로, 청라하늘대교를 인천의 새로운 랜드마크이자 글로벌 관광도시 완성을 이끌 핵심 거점으로 육성한다는 구상이다.

세계 최고 높이(184.2m) 주탑 전망대와 수변 데크길, 야간 경관 등 새로운 관광콘텐츠를 도입해 국내외 관광객이 찾는 명소로 발전시킬 계획이다.

특히 주탑 전망대 더 스카이 184는 ‘세계 최고 높이 해상교량 전망대’로 기네스북에 등재됐다.

교량 상판 아래의 하부 전망대와 친수공간 등과 연계해 다양한 각도에서 서해를 조망할 수 있다.

또 주탑 꼭대기 외벽을 따라 걷는 ‘엣지워크’가 세계 최초로 교량에 도입돼 색다른 경험을 할 수 있다.

청라하늘대교는 교량 구조 자체를 활용한 다양한 문화·관광 복합공간을 갖춰 새로운 관광콘텐츠를 창출하는 거점이 될 것으로 기대된다.

교량 주탑 하부에는 대형 미디어아트와 바다 영화관을 조성해 새로운 볼거리를 제공한다.

바다 위를 걷는 해상 보행데크 설치를 완료해 교량 곳곳에서 서해의 노을과 시원하게 펼쳐진 하늘과 바다, 도시 경관을 감상할 수 있다. 교량 하부 관광시설은 모두 무료로 개방된다.

청라하늘대교를 중심으로 인천국제공항 환승투어, 인천시티투어, 300리 자전거 이음길 투어 등 다양한 연계한 관광 상품도 운영된다.

유정복 시장은 25일 청라하늘대교 관광시설 현장을 방문한 자리에서 “청라하늘대교는 단순히 영종과 내륙을 잇는 다리를 넘어 인천의 관광 명소로, 인천을 전세계에 알리는 새로운 랜드마크가 될 것”이라고 말했다.