출발 40분 전 알림 서비스 제공 국내선 신분 할인 대상자도 키오스크 모바일 발권

[헤럴드경제=서재근 기자] 제주항공이 디지털 기반 수속 서비스를 확대해 쉽고 빠른 출국을 돕는다.

제주항공은 지난 1일부터 인천국제공항공사의 안면인식 출국 서비스인 ‘스마트패스’를 확대 운영하고 있다고 25일 밝혔다. ‘스마트패스’는 얼굴과 여권 정보를 애플리케이션에 사전 등록하면 출국 절차를 안면인식으로 빠르게 이용할 수 있는 서비스다.

제주항공은 기존 출국장에서만 활용되던 ‘스마트패스’를 셀프 백드롭 수속과 항공기 탑승게이트까지 확대해 인천 출발 국제선 이용객이 인천공항 이용 전반에서 디지털 기반 서비스를 이용할 수 있도록 했다.

탑승객은 항공기 출발 24시간 전 모바일 체크인이나 인천공항 도착 후 키오스크를 통해 셀프 수속이 가능하며, 수하물도 셀프 백드롭 기기에서 안면 인식으로 위탁할 수 있다. 또 인천발 국제선 이용객에게는 출발 40분 전 탑승게이트와 출발 정보를 안내하는 알림 서비스를 제공해 정시 탑승을 돕고 있다.

특히 인천공항 제1여객터미널 제주항공 L카운터는 스마트패스 전용 라인을 운영하는 5번 출국장과 가까워 공항 수속 모든 과정에서 간편하게 이동할 수 있다.

여권과 탑승권은 항상 소지해야 하며, 여권이 훼손된 경우 도착국가에서 입국이 거절될 수도 있어 반드시 사전 확인이 필요하다.

제주항공은 국내선 이용객 편의도 높인다. 독립유공자나 4·3 생존 희생자 및 유족 등 신분 할인 대상자도 최초 등록을 제외하고 국내선 키오스크에서 모바일 탑승권을 발급받을 수 있게 됐다.

국내선 키오스크 수속 시간도 출발 12시간 전에서 24시간 전으로 확대해 단체 승객과 사전 수속 승객의 편의를 높였다.