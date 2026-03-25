이달 31일까지 접수…공개형 개인 SNS 보유 성인이면 지원 가능 4월부터 12월까지 공기질 관련 콘텐츠 제작·확산 활동 수행 활동비 지급에 제품 제공까지…우수 활동자엔 별도 포상

[헤럴드경제=홍석희 기자] 경동나비엔은 쾌적한 실내 공기의 가치를 알리기 위해 공식 브랜드 서포터즈 ‘나비엔 에어 크루’를 모집한다고 25일 밝혔다.

모집 기간은 이달 31일까지다. 인스타그램, 유튜브 등 공개형 개인 사회관계망서비스(SNS) 계정을 보유한 만 20세 이상 성인이면 누구나 지원할 수 있다.

‘나비엔 에어 크루’는 오프라인 모임과 제품 체험 등을 통해 경동나비엔이 지향하는 쾌적한 공기질을 알리는 활동을 맡는다. 활동 기간은 4월부터 12월까지 약 8개월이다. 참가자는 매월 1회 실내 공기질 관련 콘텐츠를 제작해 개인 SNS에 올리는 미션을 수행하게 된다.

발대식은 4월 22일 열린다. 이 자리에는 경동나비엔 광고 모델인 스타 셰프 에드워드 리가 참여하는 쿠킹클래스도 마련된다. 참가자들은 제습 환기청정기와 나비엔 매직 주방기기가 연동돼 요리매연을 줄이는 과정을 직접 체험할 수 있다. 이 밖에도 상·하반기 오프라인 행사가 예정돼 있다.

경동나비엔은 서포터즈를 위한 혜택도 준비했다. 참가자 전원에게 웰컴 기프트를 제공하고, 숙면매트 사계절과 나비엔 매직 광파오븐도 지급한다. 매월 일정액의 활동비도 지원한다.

분기별 우수 활동자 3명에게는 나비엔 매직 인덕션 또는 30만원의 상금을 추가로 제공한다. 활동 종료 후에는 연간 최우수 활동자 1명을 선정해 나비엔 제습 환기청정기 또는 300만원의 상금을 수여할 예정이다.

경동나비엔은 생활환경 설루션 기업을 표방하며 쾌적한 생활환경 조성에 힘을 쏟고 있다. 특히 공기의 질과 상태를 함께 관리하는 통합 설루션에 주력하고 있다. 지난해 출시한 ‘제습 환기청정기’는 제습과 환기, 공기청정 기능을 한데 담은 제품으로, 나비엔 매직 주방기기와 연동해 주방에서 발생하는 요리매연 제거에도 활용되고 있다.

경동나비엔 관계자는 “쾌적한 생활환경의 핵심인 공기질의 중요성을 더 많은 소비자에게 알리고자 브랜드 서포터즈를 운영하게 됐다”며 “다양한 체험과 콘텐츠 활동을 통해 경동나비엔이 제안하는 공기질 관리의 가치를 널리 확산할 수 있기를 기대한다”고 말했다.